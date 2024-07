La meteorología en Uruguay necesita “cambiar” y “salir a buscar” las necesidades del sector productivo con un perfil más “comercial”

Sin embargo, el fenómeno fue tan acotado en espacio y tiempo que es de muy difícil predictibilidad, más aún con el equipamiento que actualmente tiene el país, pero eso la gente no lo sabe.

El cambio es “muy” necesario, dijo Renom. El país necesita radiosondeo y un radar meteorológico para evaluar el estado de la atmósfera en toda la vertical y poder estudiar fenómenos que hoy no se pueden anticipar por falta de información. También hace falta contar con personal capacitado.

Renom afirmó que Inumet también trabaja en su “imagen”. Según un estudio de opinión pública realizado en junio, hay un saldo positivo en la imagen del instituto: el 33% de los consultados respondió que ve el funcionamiento del Inumet como muy bueno o bueno y el 16% negativo.

A continuación sigue un resumen de la entrevista que Renom mantuvo con Búsqueda.

—Viene de la academia y desde ese lugar observó durante años lo que ocurría en la administración pública en el área de la meteorología ¿Cómo fue su llegada a una institución que se encuentra en una situación compleja?

—Sí, es compleja. Ingresé hace apenas unos ocho meses. Venía de más de 20 años en la academia y lo tomé como un desafío, así como lo fue dentro de la academia desarrollar la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera. Ahora, desde otro lugar, quiero reposicionar la meteorología en Uruguay y eso se hace a través de un servicio meteorológico. El desafío es levantar la meteorología del clima y la institucionalidad. Estamos trabajando muy fuertemente en la reestructura, porque si bien como servicio descentralizado el Inumet es joven, la estructura es del año 1977. La idea es cambiar, que sea un servicio meteorológico nacional al servicio de la población, gobierno y sector productivo. A eso apuntan hace unos cuantos años los servicios meteorológicos en el mundo. Hay que estar pendiente de cuáles son las necesidades. Con esas ganas llegué, y con esa idea sigo. Es todo un desafío. Muchos funcionarios están de acuerdo y está bueno hacerlos partícipes. Les dijimos el primer día que ingresamos (en referencia al nuevo directorio): “Los directorios que son de confianza tienen un tiempo de caducidad, se van, pasan, la institución es más del funcionario, sean más partícipes en las cosas que se arman, así funcionan”. Siempre mantuvimos el diálogo con el sindicato. Ahora estamos prácticamente en el tercer mes de haber firmado una paz sindical y todas las reuniones de la reestructura han sido bipartitas.

—Prevé incorporar profesionales e incluso planteó al Parlamento la necesidad de aprobar un mecanismo para poder contratar personal del exterior. ¿Es la clave para modernizar el Inumet?

—La idea es transformar al Inumet en un instituto técnico científico, no una oficina. Para eso tenemos problemas. Necesitamos capacitación permanente porque esta ciencia evoluciona mucho y muy rápido. No importa el título que tengas, precisás capacitación permanente porque salen nuevas herramientas, nuevo conocimiento, ¿cómo lo aplico? ¿cómo lo hago operativo? En el Inumet nunca hubo profesionales universitarios en Ciencias de la Atmósfera. Si armás un hospital, necesitás al enfermero, al médico, al administrativo, todos. A la Escuela de Meteorología (que fue durante años el sitio de formación en meteorología del país y no cuenta con el título homologado por el Ministerio de Eduación y Cultura) la vamos a utilizar este primer tiempo como un centro de capacitación continua del personal que tenemos.

—Quiere lograr que las estaciones meteorológicas de los departamentos sean un referente para la zona, ¿qué cambios implica?

—La estación en el departamento va a ser el referente del lugar en que esté y hay que darle esa importancia. Las capacitaciones servirán para brindar información al departamento localmente. No todo tan centralizado. Tenemos que velar por todo el país. A veces estamos demasiado centralizados en Montevideo. Si llovió mucho, poco, mientras en Florida o Rivera hay evacuados. Hay que preparar gente que reciba y transmita en seguida a su comunidad la información, que pueda ir haciendo ciertas estadísticas básicas, que sepa más del clima local. Eso nos ayuda también a desarrollar la parte de educación de la población. Frente a eventos extremos, ¿qué es mucha lluvia?, ¿qué es poca?, ¿qué es un ciclón extratropical y qué un tornado?

—¿Cómo recibe la gente la información que sale del Inumet?

—Hay veces que se mezcla mucho todo. A veces las alertas nos dan la percepción de que se fija más por el color que tiene asociado un fenómeno, pero no es lo mismo una alerta naranja por lluvia que una por viento o por ola de calor.

— Trabaja para mejorar el monitoreo atmosférico y apunta a procesar y generar mejor los productos. ¿Qué implican estos cambios?

— El monitoreo atmosférico son las estaciones, el radiosondeo, el registro de datos con un control de calidad rápido, que toda la información esté en una gran base de datos y se pueda cruzar fácilmente para mejorar los productos. Además, formaremos un equipo de vigilancia meteorológica. Hay fenómenos que funcionan en la mesoescala en una escala chica espacial y temporalmente, como un tornado. Hay que generar un grupo que esté monitoreando, más especializado en estos temas. En febrero sacamos un producto nuevo con perspectivas a 10 días, es una mirada a mediano plazo que se emite los miércoles y sirve también para tomar decisiones en el agro. Además, puedes seguir el pronóstico de mañana, tarde y noche. Antes decíamos: “Llueve el martes”, porque llovía de tarde, pero separarlo sirve para tomar decisiones. Ese cambio de producto empezará a trabajar más con variabilidad climática, productos climáticos pensando en distintos sectores. Hay que ver qué precisan.

—Otros servicios internacionales ya hacen pronóstico a 10 días y varias veces por día. ¿Inumet quiere ponerse a tiro? ¿En qué se diferencia?

—Hay una diferencia desde el punto de vista técnico. Servicios como Accuweather o Weather Underground corren un modelo global que se llama Global Forecast System que cada 3 horas te manda información. No son exactos. Nosotros damos valor agregado, contamos con un modelo a más baja escala que el global, es el valor agregado de tener técnicos y profesionales cruzando toda esa información. Hay muchísima información en Internet y hay que saber procesarla, entenderla y cruzarla. Tampoco esos servicios dan ninguna alerta. No es a favor ni en contra, no están hechos para eso. Los servicios meteorológicos de los países son muchísimo más.

—Si bien reconoce que se puede mejorar, está conforme con la forma en que viene trabajando el equipo de pronóstico en los últimos meses. Pero el 3 de enero hubo un incoveniente, una tormenta muy fuerte y breve en Montevideo, y la población reclamó la falta de aviso....

—Inconveniente sí y no. Hay que educar. Fue una tormenta convectiva muy fuerte de corta duración. En cierta parte tienen una corriente descendente. Es como una gran nube que por un lado sube y entra el aire y por otro baja muy fuerte. Estimar la intensidad de una nube micro, con mucha suerte y con cierto tipo de radar, podría llegar a saberse. Ni siquiera afectó todo Montevideo, fue de la línea de la costa hasta avenida Italia y de Coimbra hasta el Centro. Es muy puntual. Esa es la parte de educación que hace falta. De entender que es una ciencia que tiene fenómenos a distintas escalas, que unos tienen cierta predictibilidad y otros no.

—Tienen un presupuesto de $ 175 millones y prevén incrementar las fuentes de financiamiento y la interacción con el sector productivo. ¿Cómo se llevará a cabo?

—Con públicos y privados. Estamos viendo cómo se puede armar, estamos pensando en redes comerciales (el Inumet ya recibe unos US$ 800.000 por año por servicios que brinda a la Aviación Civil, entre otros. También brinda sin costo información y le piden datos los seguros, empresas constructoras y la Justicia). Si mejoramos con el radar, podremos dar información más precisa sobre el granizo, el radar lo permite y al agro le interesa. Es parte del reposicionamiento. Es parte de ese cambio de imagen como servicio con una actitud de salir a buscar que no se acostumbraba. Inumet podría proveer esta información, productos que vos precisás, ¿qué es lo que yo te puedo dar? Venderlo como valor agregado de un servicio meteorológico.

2017-09-14T00:00:00

