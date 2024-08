Nueva convención blanca aceptó la renuncia de Wilson y propuso la fórmula Zumarán-Aguirre

El presidente de la convención, Guillermo García Costa, que en un primer momento había sonado como candidato a la primera magistratura por la iniciativa del propio Wilson, lució retraído y decepcionado. Fue la única persona a quien Carlos Julio Pereyra ostensiblemente no saludó cuando tomó su sitio en el estrado. El distanciamiento entre ambos dirigentes se habría originado en el disgusto de Pereyra ante la fórmula planteada por Ferreira Aldunate sin consultar la conformidad del Movimiento de Rocha. “Las fórmulas no se lanzan de esa manera, las fórmulas se conversan en el seno de los órganos partidarios” — dijo Pereyra al periodista de Búsqueda que cubrió las fatigosas negociaciones para el cambio de nombres— “Si por unidad se entiende aceptar todo lo que se nos propone, entonces no hay unidad”.