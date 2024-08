Nuevos choques entre blancos y el gobierno militar; no dejaron salir del país a Zumarán

El candidato nacionalista había cumplido sin inconvenientes los trámites administrativos previos ante las oficinas de Varig y tras despachar su equipaje se encaminó hacia el salón de embarque en donde se chequeaba nuevamente la identidad de cada viajero. Ya en esa dependencia y mientras esperaba el ómnibus que conduciría a los pasajeros al avión, fue llamado por un funcionario de la Dirección de Migraciones. Cortésmente, éste le informó que lamentaba tener que imponerlo de una decisión del Ministerio del Interior por la cual se aplicaba en su contra el cierre de fronteras y que, en consecuencia, no podría abandonar el territorio nacional.

Zumarán pidió que le devolvieran el equipaje, que ya estaba a bordo del avión cuya salida se había retrasado debido al incidente, y se retiró del Aeropuerto tras formular declaraciones a los periodistas presentes. “Si me permiten quisiera enviar un mensaje a todos los nacionalistas” —dijo Zumarán en la rueda de prensa tras narrar el episodio—. “Esto puede ser una intimidación para que nosotros cambiemos la línea política que hemos sostenido o una provocación para que nos salgamos de cauce. Lo importante es entonces, mantenernos firmes y en calma sin ceder ni un solo milímetro en nuestras convicciones”.

Bolentini defendió a Ferreira

En su primer reportaje luego de cesar como ministro de Trabajo, el fundador de la “Unión Patriótica” Néstor Bolentini hizo inesperadas declaraciones. Entrevistado el martes 2 de octubre por radio Carve, dijo que le resultaba inconcebible creer que el ex senador Wilson Ferreira Aldunate hubiera mantenido vínculos con organizaciones subversivas que habían actuado en el país durante la década previa. “Yo no puedo pensar racionalmente que Wilson haya estado vinculado a la subversión. Sé como piensa ideológicamente porque formó parte del Parlamento y porque en su oportunidad votó el Estado de Guerra. Incluso impuso correcciones al proyecto original y un hombre que actúa así, no puede tener relación con la subversión”. En otro pasaje de la entrevista se declaró partidario de mantener ilegalizado al Partido Comunista, al que atribuyó propósitos incompatibles con la democracia. “Mientras el partido actuaba en el Parlamento, sus legisladores tenían fueros e inmunidades y el Estado amparaba su participación electoral, los comunistas organizaban brigadas rojas armadas”.

Preguntado sobre si tuvo participación en una presunta negociación tras la cual el Primer Secretario del Partido Comunista Rodney Arismendi abandonó el país, en los primeros días de 1975 respondió: “No, no tuve nada que ver con la liberación de Arismendi y si hubiera tenido que ver, no lo habría liberado”.

Asueto en Argentina para venir a votar

El Congreso argentino aprobó un proyecto de ley por el cual se otorgan tres días de asueto pagado a los uruguayos que trabajando como empleados u obreros quieran viajar a nuestro país para votar en las elecciones. Un acuerdo entre radicales y peronistas “en apoyo de la democracia uruguaya”, hizo posible esta resolución.

Se estima que entre 15.000 y 20.000 compatriotas llegarán al país por todos los medios posibles.

Nueva encuesta

La última encuesta realizada por el Centro de Estudios para la Democracia Uruguaya (Celadu), cuyas principales autoridades integran la corriente mayoritaria del Partido Nacional, registró un fuerte crecimiento del Frente Amplio en Montevideo, un leve descenso del Partido Nacional y una posición estable del Partido Colorado.

Entre 1.000 encuestados en la tercera semana de setiembre, de los cuales apenas 51% dijo tener decidido su voto, los resultados fueron: Frente Amplio 23% (antes 17%). Partido Nacional 21% (antes 22%) y Partido Colorado 18% (antes 18%).

En el Consejo de Estado

Ni siquiera al aproximarse el fin de sus funciones, el Consejo de Estado dejó de debatir sobre importantes temas de gobierno. Al plantearse la designación de la escuela Nº 101, el consejero Alberto Aguiar respondió a un colega: “La frase que sabemos de niños desde la escuela esa que dice ‘Sable en mano y carabina a la espalda’; el consejero Waldemar Quadri me hace la observación que es al revés ‘Carabina a la espalda y sable en mano’. La he visto en muchos textos en la forma en que está escrita aquí (pág. 3 del informe de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo de Estado.) Creo que habría que seguir el criterio del consejero Quadri y pedir a la imprenta que cuando revise la ley la ponga bien”.

Treinta años no es nada

