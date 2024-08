Plan nacionalista: replantean programa de Wilson del 71: reforma agraria y nacionalizar la banca

El plan, que fue anunciado por cadena privada de radios y televisoras, preveía una banca nacionalizada conformada por los bancos oficiales y una banca privada de base cooperativa que tendría a su cargo el manejo exclusivo de las operaciones típicas: crédito y captación del ahorro nacional a través de los instrumentos tradicionales y documentos públicos de ahorro. El régimen preveía también la actuación de instituciones bancarias privadas en negocios con el exterior —importación y exportación— operaciones off shore, cofres, cambios etc.

Previo a los anuncios, los informantes añadieron que se establecerían muy claras garantías para los depósitos, tanto en moneda extranjera como nacional. “Los depósitos no se van a tocar. No habrá ni congelamiento ni pasaje a moneda nacional de los que están en moneda extranjera. Los ahorristas serán protegidos a ultranza e incluso tendrán garantías por parte de la ‘banca nacionalizada’. Que quede claro que lo que se nacionaliza son los recursos y decisiones finales. No se piensa en una estatización a corto plazo”, fue el comentario recogido.

En cuanto a la Reforma Agraria, el plan se basaba en el proyecto de reforma de las estructuras agropecuarias previsto por el propio Wilson en 1971, el que se llevaría a cabo por la vía impositiva y no por las expropiaciones, ya que no había dinero para ello. Se estableció un límite en la tenencia de tierras de 2.500 hectáreas (índice Coneat 100). Cuando se sobrepasase ese máximo, se aplicaría un régimen impositivo muy agresivo.

Para el Partido Nacional —se enfatizó— el acto institucional 19 era inexistente.

Demanda blanca, réplica militar

El lunes anterior, el miembro del Directorio Nacionalista Miguel A. Galán había propuesto al cuerpo formalizar el pedido de reemplazo del Ministro del Interior y la revisión de la Corte y las Juntas Electorales para que su partido tuviera garantías en las elecciones del 25 de noviembre. La propuesta recibió el apoyo de Juan Martín Posadas y de Héctor Clavijo, pero tanto Pablo García Pintos como Santoro la cuestionaron, por lo cual finalmente pasó a la Comisión del Interior.

Al día siguiente, martes 11, en la ciudad de Paysandú, adonde fue para imponer en funciones al nuevo intendente Alberto Zinno, el ministro Julio C. Rapela, interrogado sobre ese tema por los periodistas respondió: “No me sorprende por provenir de un partido que nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Ustedes recordarán que en 1971, este mismo sector cuestionó las elecciones en las que salió perdedor y buscó un acercamiento con el presidente Juan María Bordaberry a efectos de clausurar el Parlamento y proceder a efectuar un nuevo llamado a elecciones. Posteriormente se realizó el plebiscito de 1980 y también se cuestionó en el exterior, antes del plebiscito, la veracidad y limpieza de la consulta. Como el resultado fue favorable al NO se acallaron esas voces y no tuvieron argumento para cuestionarlo”.

Batalla: un gobierno de 3 años

El líder del Movimiento por el Gobierno del Pueblo, Hugo Batalla, integrante de la coalición Frente Amplio, se manifestó, a título personal, partidario de acortar a 3 años el período en que gobernaran las autoridades electas el 25 de noviembre.

La propuesta fue efectuada el domingo 30 de setiembre de 1984 durante el transcurso del programa “Prioridad” de Canal 10, en presencia del dirigente blanco Carlos Julio Pereyra. Este último dijo que las elecciones anticipadas deberían realizarse “cuanto antes” y propuso como fecha noviembre del 85.

“Yo personalmente me inclino a admitir un acortamiento del plazo constitucional” —dijo Batalla— “y ello por las características de la elección. Dos de los tres candidatos naturales que había para estas elecciones, no pueden participar. Si bien ello en mi concepto no le quita legitimidad formal a las elecciones, eventualmente pueden ser cuestionadas en el plano sustancial. No podemos olvidar también que hay partidos proscriptos”.

Carlos Julio Pereyra insistió con su posición: “Yo no diría tres años. Diría el menor tiempo posible porque no hay que olvidar que esta es una elección recortada”.

Treinta años no es nada

2012-07-26T00:00:00

2012-07-26T00:00:00