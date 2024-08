Problemas odontológicos son motivo de bullying entre los niños

El niño no sonreía. Llegó la fecha de su cumpleaños y ni por ser un día de festejo lo hizo. En las fotos se lo ve serio frente a su torta de cumpleaños. Pero hay motivos detrás: sus compañeros de escuela lo molestan por poseer una dentadura imperfecta.

A primera vista hay dos temas que podrían parecer un tanto alejados, pero no lo están. El bullying y la odontología fue la temática que abordó la odontóloga Inés Salveraglio, profesora titular de la Cátedra de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República, durante su exposición en el 15º Congreso Internacional Odontológico de la Asociación Odontológica Uruguaya que se realizó en Montevideo entre el 18 y 21 de octubre.

Un niño que se chupa el dedo cuando está en edad escolar puede llegar a resultarles a sus padres algo aniñado y hasta tierno. Sin embargo, no es bueno para la salud del chico, y además puede generar estigmatización y bullying entre sus pares. Ese niño mantuvo el hábito de succión de cuando era pequeño y es necesario “orientarlo” para que lo deje, explicó la odontóloga. A veces las familias no saben que es un tema que trata el odontólogo y no hacen nada para corregirlo.

Los problemas fonéticos también generan inconvenientes. Que los niños pronuncien mal la letra “r” o la “s” puede parecer normal para algunos padres. “Es divino cómo habla, es tierno”, dicen algunos. Pero Salveraglio indicó que si esto no es corregido antes de los cuatro años, cuesta más trabajo modificarlo e incluso requiere acudir a un fonoaudiólogo.

Esos tipos de problemas no son “complejos” y al acudir al odontólogo para solucionarlos evitarían ser objeto de bullying en las escuelas, opinó la especialista.

Problema de salud.

El bullying o acoso estudiantil es un “problema de salud pública”, dijo Salveraglio. Es que así lo considera la Organización Mundial de la Salud (OMS), y Uruguay comparte ese criterio. El tema se ha discutido a nivel parlamentario y el último proyecto de ley sobre violencia y acoso de niños y adolescentes fue presentado por el Partido Colorado hace poco más de dos meses.

“Es todo tipo de violencia que se caracteriza por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto, maltrato verbal, físico o psicológico que recibe un niño, niña o adolescente por parte de uno o varios, con el objeto de intimidarlo, excluirlo, discriminarlo o usarlo como objeto de diversión, atentando de esta forma contra su integridad, dignidad y derecho de gozo de un entorno libre de violencia. El mismo puede extenderse tanto en ámbitos estudiantiles como fuera de ellos, incluyendo el cyberbullying”, define el proyecto.

El cyberbullying es el acoso que se manifiesta a través de herramientas tecnológicas y virtuales como los chats de Whatsapp, mensajes de texto, correos electrónicos o envío de videos y fotografías a través de diferentes plataformas.

El chico que no sonreía para la foto de su cumpleaños padece una enfermedad asociada a factores genéticos (displasia ectodérmica) que entre sus manifestaciones tiene alteraciones faciales. Sus dientes tienen forma de cono e incluso hay muchos que le faltan. A los siete años llegó a una consulta odontológica en busca de una solución. Las bromas y burlas en la escuela se habían vuelto recurrentes y su madre estaba preocupada, porque se había transformado en un niño agresivo y triste. Tras solucionar el tema estético con una prótesis, el chico volvió a sonreír y su madre contó que mejoró la relación con sus compañeros y también su rendimiento escolar, su alimentación y su peso.

No obstante, solucionado ese problema, continuaron otros, porque sus compañeros saben que el chico usa prótesis, y en el centro educativo están al tanto del caso.

“El odontólogo tiene que estar atento al bullying y la discriminación cuando hace una historia clínica. Puede hacer un aporte tanto el odontólogo general como el ortodoncista”, afirmó Salveraglio.

Insuficientes.

La psicóloga Milka Bessa en su trabajo “Bullying en la etapa escolar: perfil y características de los actores: consecuencias y líneas de intervención para su prevención en escuelas”, realizado como monografía final de grado de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en 2015, planteó que “la formación en los centros educativos requiere reforzar aspectos tales como la autoestima, la importancia de la iniciativa, los valores como el respeto, solidaridad y los derechos del ‘otro’”.

El fenómeno del bullying tiene “una importante presencia en los centros educativos, no discrimina clases sociales y se da no solo dentro de los límites del centro educativo sino que lo excede, aliándose a las redes sociales a través del uso de la tecnología y de Internet”.

Los docentes como parte de la institución educativa “tienen un rol importante en el camino hacia la prevención, detección e intervención de los casos, y en la medida que cuenten con la información y capacitación que trabajar sobre estos casos requiere, se podrá avanzar hacia la eliminación de este problema”, planteó Bessa. “Las medidas que se toman parecen no ser suficientes para paliar este problema”, opinó.

A juicio de la psicóloga, “serían necesarias políticas públicas y privadas que tiendan a favorecer el mantenimiento de centros educativos que propicien un clima escolar favorable atendiendo a las necesidades de los alumnos y sus aprendizajes”.

