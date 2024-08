El gobierno busca equilibrio entre tecnología y privacidad mientras aumentan consultas, denuncias por spam y por “derecho al olvido”

Un correo electrónico que publicitaba la marca de ropa María Bonita llegó a la casilla de entrada de una persona que no lo solicitó. Este hecho terminó con una sanción por el envío de correo electrónico no deseado el 26 de mayo de 2011, tras la denuncia del perjudicado. También este año pero en julio se resolvió sancionar a American Airlines Sucursal Uruguay por el envío de spam (correo no deseado) con datos sobre sorteos e información promocional de la empresa luego de que una persona, que no se había inscripto para recibir estos mails, recibiera los correos y denunciara los hechos.