Fondes-Inacoop sale “a buscar proyectos” nuevos

El Fondes —creado durante la administración de José Mujica como una herramienta de impulso a la autogestión de los trabajadores para la recuperación de empresas cerradas— fue luego subdividido y una parte pasó a manos del Inacoop. Con ese diseño todavía no aprobó nuevos créditos.

A casi dos años de esa reforma, el Fondes-Inacoop cuenta con U$S 10 millones (producto de las utilidades que tuvieron los fondos colocados en la administración anterior, ya que tiene pendiente el traspaso de parte de las ganancias del Banco República) y pretende ejecutar 65% de dicho monto durante 2017, informó Bernini. Explicó que esos U$S 6,5 millones se distribuirán entre el llamado público que se prevé lanzar “antes de la Semana de Turismo” y el resto de las demandas que se puedan presentar por otra vía, o bien complementando el financiamiento bancario de algunos emprendimientos, brindando apoyo y asistencia técnica, por ejemplo.

“Hay total acuerdo en hacer un llamado con los fondos y convocar a proyectos”, apuntó por su parte Carlos Aulet, representante del PIT-CNT y de la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores en el Fondes-Inacoop.

Indicó a Búsqueda que se están discutiendo las características del llamado junto con los delegados del Poder Ejecutivo y con la Confederación de Entidades Cooperativas sobre las distintas modalidades a ofrecer. Agregó que la idea es que haya montos máximos de financiamiento que varíen según se trate de, por ejemplo, la puesta en marcha de nuevos proyectos, se busque incorporar cambios tecnológicos para mejorar la competitividad de los que ya están instalados o se requiera asistencia técnica para buscar mercados alternativos. Se piensa que sea un llamado “amplio” en cuanto a los sectores productivos, y mencionó a la agroindustria, la metalúrgica, las nuevas tecnologías y la farmacéutica.

Bernini señaló que se procurará que los emprendimientos busquen desarrollarse en sectores sustentables en el tiempo, como la nanotecnología y el software.

La “mochila”.

Desde su puesta en marcha, en 2012, hasta fin de 2015, el Fondes apoyó a 28 empresas con préstamos por U$S 68,7 millones en total, una pesada cartera que pasó a ser gestionada por la nueva institución.

“Obviamente, la mochila de mantener abiertos los emprendimientos (apoyados antes) es lo que nos lleva más tiempo y esfuerzo. Es difícil que te paguen, pero si cierran, no te van a pagar más. Además es un tema social; si se cae Olmos o Funsa, es un drama”, graficó Bernini, en referencia a la cooperativa de Cerámicos de Empalme Olmos (ex Metzen & Sena) y a Funsacoop (ex Fábrica Uruguaya de Neumáticos SA).

“Olmos nos preocupa. Se le cerró el mercado de Argentina porque pone barreras no arancelarias”, agregó. Planteó que hubo gestiones ante la Embajada de ese país porque la empresa “es competitiva, han reducido costos al máximo, los productos son muy buenos, pero (los cooperativistas) están batallando contra molinos. Hacen lo indecible para poder seguir produciendo”. A esa cooperativa el Fondes le prestó más de U$S 13 millones.

Para este año, dijo Bernini, la idea es “salir con el nuevo Fondes a buscar emprendimientos y demanda”. Como ejemplo, proyectó hacer el llamado con una línea de U$S 3 millones para una quincena de emprendimientos que aspiren a un préstamo de hasta U$S 200.000. Aseguró que se piensa en un proceso competitivo, con calificación de las propuestas.

Por otra parte, el jerarca informó que la institución se mudará a un nuevo edificio, en Ciudad Vieja, que le comprará al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

El martes 21 Bernini presentó junto con las autoridades del Inefop y de Cudecoop un programa para que esas entidades postulen sus necesidades de capacitación en el área cooperativa. “Edificio nuevo, formación abundante y lanzamiento de llamados públicos”, son las líneas de acción para este año, resumió.

A “cuenta gotas”

El jueves 23 Bernini fue a la Comisión de Cooperativismo del Parlamento junto al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, convocados por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi para analizar las medidas tomadas desde marzo de 2015 por el Fondes y frente a la situación de Alas Uruguay, una de las empresas financiadas por el fondo.

Goñi informó en “El País” el mes pasado que prepara una denuncia ante la Justicia penal por el manejo del antiguo Fondes junto al diputado Gonzalo Mujica, quien se desvinculó del Frente Amplio. El legislador disidente afirmó en el semanario “Voces” del jueves 9 que “el que quiera discutir sobre mi banca y acusarme de quedármela, a ese lo voy a acusar de ser una pantalla que permite la corrupción. No les dan los huevos para hablar de corrupción”.

Para Mujica, el Fondes es uno de los casos donde ve “cosas muy gruesas, muy dudosas, y que merecen una investigación muy profunda. (...) Y no estamos hablando de cuatro pesos”, sino de “mucha guita”.

Sobre la gestión de la cartera de préstamos y el balance de 2016, Bernini dijo a Búsqueda que, dada la presentación a concurso de Alas Uruguay, habrá U$S 11 millones que contablemente deberán pasarse a previsiones de incobrabilidad.

Consultado por los atrasos en los pagos del resto de los emprendimientos, se refirió a los problemas que enfrentan Urutransfor y Funsacoop en sus negocios con Venezuela. “Cobran a cuenta gotas” y “pagan cuando cobran”, graficó. Ante ello, comentó que ambas empresas están buscando fortalecer sus ventas en la plaza uruguaya, también mediante licitaciones públicas.

El director de Funsacoop, Enrique Romero, dijo a Búsqueda que con el gobierno venezolano existe un contrato vigente y se negocia la posibilidad de “reenganche” o renovación. Planteó que el año pasado tuvieron que enlentecer los tiempos de entrega de la mercadería hasta que pudieran transferir pagos pendientes. Cada 45 días la cooperativa exporta unas 10.000 cubiertas a Venezuela, su principal mercado de exportación.

Aunque tienen una deuda por U$S 6 millones pendiente de cobro, Romero consideró que se está “normalizando” la situación.

Informó que Funsacoop pagó más de la mitad del préstamo —de U$S 6 millones— al Fondes.

En el caso de Urutransfor, el cliente venezolano (la estatal de electricidad Corpoelec) tiene pendiente el pago de ocho equipos por U$S 2 millones. Desde la cooperativa tienen previsto viajar en marzo para mantener reuniones con autoridades de la empresa y del gobierno de Nicolás Maduro.

“No tenemos capital de giro para bancar un contrato sin cobrar regularmente”, dijo a Búsqueda el director de Urutransfor, Claudio Moreira. Recordó que la última factura les llevó para cobrar un año y medio.

Sobre su situación ante el Fondes, Moreira dijo que la empresa cooperativa pagó los intereses y debió reestructurar el capital que comenzará a amortizar en cuotas mensuales desde abril.

