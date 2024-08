“El Jefe”, según Ridley Scott

Durante tres días —lunes 19, martes 20 y miércoles 21 a las 21 horas— la sala 9 del complejo Movie Montevideo Shopping estrenará el documental “Spreengsteen y yo”, de Ridley Scott (“Alien, el octavo pasajero”, “Blade Runner”, “Thelma y Louise”), sobre el impacto que provocó en la sociedad norteamericana la figura de Bruce Spreengsteen, el músico que redefinió la canción popular y la imagen del cantautor en Estados Unidos. No se trata del tradicional repaso de vida y carrera sino de una obra hecha por y para los fans del roquero de Nueva Jersey, que narra el vínculo de su público con himnos generacionales como “Thunder Road”, “Born to Run”, “Born in the USA”, “Glory Days”, “Nebraska” y “Dancing in the Dark”, y cómo esas canciones se transformaron en la banda sonora de sus vidas. Entre los testimonios están los de los músicos de la E Street Band, que lo acompañan desde hace 40 años. La avalancha de material de archivo incluye tomas en vivo nunca antes difundidas, fotografías, videos caseros y anécdotas. Entradas en Movie a $ 250.