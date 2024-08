“Hay que empezar de vuelta, estar cerca del movimiento social” e “intentar desandar los errores del gobierno”, dice Raúl Sendic

Desde que el gobierno de Luis Lacalle Pou asumió, al Frente Amplio le costó ubicarse en el rol de oposición. No hay un rumbo claro de cómo recorrer ese camino y menos aún con la llegada de la pandemia del Covid-19. Cada sector encaró su propia estrategia y fijó posturas pensando en el momento actual, pero también en el futuro de la coalición de izquierdas, que tiene previsto cambiar sus autoridades el año próximo.

Uno de los sectores que mayores discrepancias manifestó en los cuatro meses que lleva la nueva administración ha sido la Lista 711, que lidera el ex vicepresidente Raúl Sendic . Lo hizo también en la interna frenteamplista planteando diferencias con la conducción y pidiendo que se transparenten las finanzas. Pero en ninguno de sus planteos tuvo eco.

Narcotráfico Ministro Antidrogas de Paraguay asegura que Marset “va a caer porque no puede estar corriendo siempre”

El sector del ex vicepresidente propuso que el Frente Amplio se opusiera a todo el articulado de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Si bien la fuerza opositora votó en contra del proyecto en general, luego acompañó más de 200 artículos. La Lista 711 pidió libertad de acción para poder votar en contra de los más de 400 artículos, pero la Mesa Política del Frente Amplio no lo aprobó.

“Todos los días el gobierno nos tira un misil sobre las espaldas de los trabajadores. Como Frente Amplio tuvimos la mano tendida pero del otro lado no tuvimos nada. Nos mandaron un aumento de tarifas, no tuvieron en consideración ninguna de las 30 medidas que propusimos. Y con todo eso nos mandaron la LUC”, dijo el diputado del la 711 Felipe Carballo y agregó que la coalición de izquierdas “se perdió la oportunidad de posicionarse realmente como oposición no votándole nada de su programa al gobierno”.