“Lauchhammer: muerte en Lusacia”, reciente serie estrenada en Netflix

¿Qué tanto importa el contexto físico en una serie policial? ¿Es importante ocupar una parte de la historia en presentar ese entorno, ese paisaje donde se instala la acción? Muchos productores dirán que no, que ese entorno es apenas el telón de fondo sobre el cual transcurre la trama criminal. Otros dirán que ese telón de fondo sirve para explicar las reacciones de los protagonistas ante el hecho delictivo. Y quizá algunos, no muchos, digan que ese entorno no es solo un telón de fondo sino el centro del drama policial que plantea la serie. Ese parece ser el caso de Lauchhammer: muerte en Lusacia, miniserie policial alemana que estrenó hace algunas semanas Netflix.