“No es para hacer terrorismo” por desempleo de 8,1%, afirma Murro

Y de cara a la próxima ronda de los Consejos de Salarios, aseguró que “no es lo mismo 6% que 8%, está claro. Pero no es para hacer terrorismo como está haciendo algún empresario”.

—¿Qué medidas?

—Hay una batería de medidas que se vienen aplicando. Generar un sistema de formación profesional va a ayudar a reubicaciones laborales y mejora de las condiciones en las que la gente puede acceder al trabajo, así como en la calidad. La ley de empleo juvenil está subsidiando salario directamente por primera vez en la historia del Uruguay y, bien utilizada, puede tener, sin duda, un efecto importante en la generación de empleo. El nuevo Fondes están poniendo casi U$S 100 millones para fomentar la micro, pequeña y mediana empresa. Es muy importante para dar garantías, subsidios y promoción del empleo. Como también lo que se piensa trabajar en fideicomisos y participación público-privada.

—¿Qué impacto puede tener un nivel de desempleo más alto en las próximas negociaciones salariales?

—Cuando en 2005 discutimos la pauta salarial teníamos más desempleo que ahora. Por ahora no veo impacto. No es lo mismo 6% que 8%, está claro. Pero no es para hacer terrorismo como está haciendo algún empresario. Vamos a plantear lineamientos de negociación colectiva razonables para la sostenibilidad de las empresas nacionales, de los puestos de trabajo y para continuar con el mantenimiento y la mejora del poder adquisitivo de los salarios.

—¿Habrá que tener aumentos salariales más cuidadosos?

—Hay distintas realidades. Hay sectores de actividad donde el salario es el 50% de los costos y otros donde es 5%. Todas estas cosas hay que conversarlas tranquilamente. Hay impactos territoriales, porque por ejemplo 400 puestos en Nueva Helvecia equivalen a 50.000 en Montevideo.

—¿Cómo ve la situación en el sector lácteo?

—Hay industrias en Uruguay que tienen dificultades estructurales. Pero no es la láctea, que tiene mercado mundial y desarrollo tecnológico. Por distintas circunstancias, en los mercados mundiales el precio de la leche bajó la tercera parte. Pero es coyuntural. La industria láctea tiene firmes posibilidades de desarrollo en Uruguay, pero tienen que pasar determinadas coyunturas. Por eso vamos a exigir ciertas condiciones a las empresas que vienen e invierten. Porque pasan determinadas cosas en el mundo y deciden irse y nos dejan todo en banda. Y ahí terminan haciéndose cargo empresas uruguayas.

—¿Cómo analiza el crecimiento de 4% del Producto Bruto Interno registrado en el primer trimestre del año?

—Es parte de la realidad. En los primeros cinco meses hubo crecimiento de turistas, cuando desde el sector empresarial se decía lo contrario. Hay datos contradictorios y tenemos que irlo analizando.

—¿Habrá que priorizar la conservación de puestos de trabajo en la pauta?

—Hay que analizar los datos dándoles su ponderación. Al empresariado nacional que produce para el mercado interno le interesa que aumenten los salarios y las pasividades, porque es parte del consumo interno. No es contradictorio pensar en políticas de trabajo y de ingresos. Hay que ver cómo se interrelacionan.

