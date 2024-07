“No podés tener 20 años toda la vida”

Cuatro punkies veinteañeros tocan canciones apocalípticas y depresivas. La lluvia cae sobre Montevideo, Flores en mi tumba y La muerte elegante suenan en la Rural del Prado. Las luces comienzan a fallar, pero ellos no paran y siguen destilando rabia por vivir en una ciudad que a pesar de la apertura democrática, ven agonizante. El cantante ve cómo varios tipos “disfrazados de civil” tiran fuerte de los cables hasta que desenchufan todo. “Eran policías camuflados. Nos dejaron sin luz y después cortaron el sonido. Reinaba la confusión. Hacía frío y como había fogatas prendidas y no nos dejaban tocar, la gente se puso tan loca que volaron antorchas prendidas fuego para todos lados. Fue una locura, un signo de los tiempos violentos de los que veníamos. Hoy por suerte volvemos a vivir Montevideo Rock en un marco democrático”, dice Juan Casanova, alma mater de Los Traidores, quien, nobleza obliga, reconoce que la banda no estaba invitada.

Venían de editar Montevideo agoniza, su primer disco, y estaban prohibidos en eventos oficiales por canciones como Buenos días presidente, Viviendo en Uruguay o la que daba nombre al disco: Uruguayos, la patria o la tumba/ con libertad o con gloria/ igual van a morir. “Estábamos en conflicto con la autoridad (ríe). No estábamos en la grilla pero no recuerdo bien cómo, subimos a tocar”. Hoy, con más de 50 años, es el principal mentor y curador de la nueva edición de Montevideo Rock, que tendrá lugar este viernes 1º y el sábado 2 en la Rural del Prado, donde actuarán las bandas más populares del país, como Buitres, La Vela Puerca, No Te Va Gustar, El Cuarteto de Nos, La Trampa y Peyote Asesino, emergentes como Alfonsina, Julen y la Gente Sola, y consolidados como Pecho e Fierro, Riki Musso, Hablan por la Espalda y Franny Glass. Además estará Rubén Rada, homenajeado como el gran frontman de la música uruguaya.

Maratón de plena. La resurrección del viejo festival es una idea que Casanova y Sebastán Teysera (La Vela) le hicieron al intendente de Montevideo. “La verdad que encontramos un pilar en Daniel Martínez, quien comprendió de qué iba esto”. Traidores no está en la grilla pero sí Enlaces, el grupo que armó con Teysera, entre otros, que hará canciones de Los Tontos, Estómagos, Zero, Sumo y Legião Urbana, los protagonistas de la primera edición. La producción es íntegramente de la Intendencia de Montevideo, en el marco del ciclo Festivales por la Convivencia, y se completará el domingo 3 con Montevideo Tropical, que reunirá a 26 conjuntos y solistas en 10 horas. Según explicó a Búsqueda Christian Di Candia, secretario general de la IMM, la realización es posible gracias al superávit de las cuentas municipales en 2016. Detalló que la producción insumirá unos US$ 400.000, que “buena parte retornará por patrocinios, puestos gastronómicos y merchandising”, y que con la recaudación se financiará el programa Ciudad Segura para las Mujeres. Las 36.000 entradas ($ 300) para los dos días de rock se agotaron rápidamente; las de Montevideo Tropical se venden en la red Abitab, a ritmo más lento.

¿Dónde está el rock hoy? Algunos protagonistas de aquella edición, presentes en el lanzamiento, respondieron la pregunta. “Montevideo sigue agonizando y nosotros seguimos dando la pelea”, dice Casanova. “El rock sigue siendo un vehículo para contagiar ideas y reivindicar derechos. El concepto estético ha evolucionado mucho pero hoy sigo encontrando el rock en la actitud de los músicos, y sigue siendo una música muy popular en Uruguay”.

Gabriel Peluffo tenía apenas 20 años cuando compartió camarines (los vestuarios del Parque Saroldi) con Fito Páez, la banda chilena Los Prisioneros y “un señor pelado, que me hizo OK con el pulgar y me dijo: ¡Los Estómagos! Era Luca Prodan y quedé paralizado”, recuerda el entonces cantante de Estómagos y luego de Buitres. “Subimos al escenario a las cuatro de la mañana y había 16.000 personas. Terminamos de tocar al amanecer. Fue impresionante, un sueño”. Peluffo recuerda cómo se pagaba el éxito entonces: “Estábamos muy cascoteados porque si bien estábamos en la cresta de la ola, nos daban mucho palo justamente por eso, igual que a Los Traidores y Los Tontos. ¡Por Cambalache nos acusaron de sacrilegio!”. Opina que hoy el rock “ha ido creciendo con sus intérpretes, en todos lados. Pasaron 30 años, no podés tener 20 años toda la vida. Hay rock en cualquier género que viene a romper. Hubo rock en el blues y en el tango. Pero el rock como rebeldía, espíritu contestatario y fenómeno de cambio lo tendrán que encontrar los más jóvenes”. Peluffo asegura que era falsa la oposición de rock y canto popular y recuerda que a los 17 escuchaba tango (acaba de lanzar De barro y asfalto) e iba a ver a Larbanois & Carrero. “Nunca me avergoncé de decir que iba a los tablados y que cuando quería que alguna chiquilina me diera bola íbamos en barra a los bailes del Éuskaro. Las orquestas de música tropical siempre tocaban en vivo, como se debe, y sonaban alucinante. Ahora creo que ha bajado el espíritu confrontativo a nivel popular. No hay movimientos que surjan desde la ruptura”.