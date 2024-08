“Sospechas” de clientelismo y “seguimiento virtual”

La dirigente dijo que no puede asegurar que haya “clientelismo” pero sí que tienen “sospechas”. En ese sentido, recordó el cuestionamiento del sindicato a la decisión de eliminar el sorteo.

Otro elemento que les genera dudas del proceso de definición de beneficiarios es la elaboración del “índice” previsto en la reglamentación. Sobre este punto dijo, por un lado, que el sindicato no pudo acceder al mecanismo por el que se construye y por otro cuestionó directamente su existencia.

Según su visión, una política pública de empleo no debería seleccionar a quienes “tienen más posibilidad de inserción laboral”.

Otros cuestionamientos están vinculados al seguimiento de los beneficiarios. Casteluccio dijo que no todos los organismos públicos receptores tienen trabajadores capacitados para la tarea. Por otro lado, sostuvo que el seguimiento previsto por el Mides es “virtual” y no real. La reglamentación, dijo, prevé que los técnicos de los programas que derivan beneficiarios deben encargarse del seguimiento, pero no están previstas horas de trabajo ni pagos.