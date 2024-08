“Un número creciente de personas en situación de calle vienen del sistema penitenciario” porque “no tienen dónde caerse muertas”

“Lo que nosotros vemos es que hay un número creciente de personas en situación de calle que vienen de salir del sistema penitenciario. No quiere decir que los 6.000 que sean liberados tengan problemas de vivienda, pero sí todos sabemos que hay mucha gente que no tiene dónde caerse muerta, y además hay otra gente que teniendo un lugar dónde ir no le conviene ir hacia ese lugar, salvo aquella que quiera seguir bandideando, porque es ir a donde reconstruyeron los vínculos con el delito. Entonces hay ahí un número muy importante de personas donde probablemente unos cuantos terminen en situación de calle”, señaló.

A los antecedentes penales el jerarca añade el consumo problemático de drogas, la falta de formación y las casi nulas relaciones familiares como otros tres factores que causan el problema. “Si vos salís y no tenés plata, no tenés calificaciones y no tenés a nadie que te acompañe, es como que el mundo se te cayera encima. Nosotros no tenemos chiquilines ni de Pocitos ni de Malvín ni de Carrasco en las unidades penitenciarias, tenemos gente muy, muy pobre, con muy bajos niveles de calificación, muy joven, muy tempranamente vinculada al mundo del delito, entonces cuando salen tienen estas características”.

Una nueva forma.

En abril el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, le envió una carta al presidente Vázquez en la que expresó su preocupación y la de los vecinos de la capital ante el aumento de personas que viven en la calle, hecho que llevó a su comuna a analizar políticas que puedan paliar el inconveniente, como la readecuación de fincas privadas abandonadas para ser convertidas en nuevos refugios.

El mensaje de Martínez fue contemplado por Vázquez y compartido por buena parte del oficialismo: el incremento de personas durmiendo en la calle fue discutido en la Mesa Política del Frente Amplio, en la bancada de legisladores de la fuerza política y también en diversas reuniones del Poder Ejecutivo. En una de ellas, durante un Consejo de Ministros de agosto, Vázquez y sus ministros escucharon un informe de Marina Arismendi, titular del Mides, que mencionó los programas que el gobierno despliega para atender a la población que vive en la vía pública, en los cuales participan 15 organismos públicos con el Mides como principal articulador.

Según el informe, entre el 15 de mayo y el 30 de junio pasaron 1.223 personas por los centros de contingencia del Mides, de las cuales 500 estaban por primera vez en la calle. En ese informe el Mides establece como uno de sus objetivos prevenir que quienes salgan de la cárcel tengan como destino la calle. Dos meses antes, durante una comparecencia en el Parlamento, autoridades del ministerio habían afirmado que muchos de los que viven en la calle lo hacen en especie de “campamentos”, la mayoría integrados por personas que recién salieron de las unidades penitenciarias. “Hay una nueva forma de estar en la calle. Estas personas son mayoritariamente hombres; son agrupamientos de seis, siete y hasta nueve personas, es el máximo que hemos detectado”, dijo la subsecretaria Ana Olivera.

Información Nacional

2018-11-01T00:00:00

