A la espera de la definición de Larrañaga, dirigentes del sector forman nuevas alianzas y los intendentes se vuelven a reunir

No están pero están. Se fueron pero todavía siguen ahí. Hay un grupo de dirigentes del larrañaguismo que dicen que ya no se encuentran en Alianza Nacional pero cuando se les pregunta sobre su destino la respuesta es que tampoco están tan alejados del senador blanco Jorge Larrañaga. Están afuera pero siguen adentro. “Es el mejor de los mundos para un dirigente político”, explicó a Búsqueda una fuente del sector. “Si viene la ola te subís y si se hunde el barco vos igual no estabas tan comprometido”, ejemplificó. Otra fuente señaló que la palabra que puede resumir el estado de ánimo actual en muchos de la agrupación es “expectativa”. Lo que se espera —ya con cierta ansiedad— en el ala wilsonista del Partido Nacional es que el líder se decida. En una reciente entrevista con Búsqueda, dejó claro que todavía no es tiempo de candidaturas aunque adelantó que se vienen momentos de definiciones dentro del sector.