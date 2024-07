Almagro promete trabajar para que la OEA recupere su “credibilidad”

Almagro prometió una OEA con más credibilidad, más sustentable, más transparente, más equilibrada. Que anticipe las crisis, que solucione conflictos y no los radicalice. Con una Comisión de Derechos Humanos independiente y con financiamiento propio y una Corte Interamericana que haga visitas a los países.

Aseguró que trabajará por una OEA “global”, que recupere la “credibilidad” que se le reclama, y que solucione conflictos y no los “radicalice”. Añadió que es posible tener un diálogo “más equilibrado” entre los países.

Durante la reunión, sostuvo que para encarar el combate a las drogas es “imprescindible” que haya “unidad de acción” y un “posicionamiento político conjunto” en la región, y afirmó que la guerra contra las drogas “no solo no ha logrado solucionar el problema, sino que lo ha agravado exponencialmente”.

El camino parece allanado para que el canciller uruguayo asuma la dirección del organismo americano. Sin contrincantes —los otros dos candidatos, el peruano Diego García Sayán y el guatemalteco Eduardo Stein se bajaron de la carrera—, ayer fue el único que se presentó ante el Consejo para hablar de su propuesta de trabajo.

La Asamblea General de la OEA tiene previsto elegir al nuevo secretario general el próximo 18 de marzo. Hasta ese día hay plazo para que alguien presente su candidatura y compita con Almagro.

Propuestas.

El canciller afirmó que si es elegido para el cargo, trabajará para que la organización sea “sustentable” financieramente. Dijo que para eso hay que “alinear el presupuesto a un numero más reducido de mandatos” prioritarios, en lugar de los “cientos” que tiene hoy el organismo.

“Juntos podemos darle a la OEA la credibilidad que todos han reclamado en estos meses”, aseguró. “Donde hay problemas la OEA tiene que facilitar la solución, no radicalizarlos”.

Afirmó que “sin respeto a la democracia, al Estado de derecho y a los derechos humanos, no puede concebirse una sociedad justa”. Para eso, la OEA tiene que “dotarse de herramientas que le permitan tener un conocimiento anticipado de eventuales crisis, para actuar en forma coordinada con los estados” y así “evitar desenlaces que no sea, democráticos”.

Aseguró que bajo su mandato la OEA será respetuosa de “la autodeterminación” de los países y defendió la “no injerencia en asuntos internos”.

Defendió la importancia de que haya “instrumentos destinados a vigilar el cumplimiento” de los derechos humanos. Y se propuso, si es electo, “fortalecer el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como órgano técnico de protección de los derechos humanos”, promover su “independencia y asegurar su “papel técnico profesional”.

Ante los representantes de todos los países de la OEA planteó “fortalecer el papel de la Corte como órgano jurisdiccional de derechos humanos”. Se “debería promover que la Corte actúe in loco, pueda visitar los países”, afirmó.

Almagro propuso crear un fondo de contingencia para desastres naturales, y otro de “interconectividad” para el Caribe, para mejorar “carencias estructurales” de logística, telecomunicaciones y transporte.

El canciller se refirió a la seguridad pública como una de las “mayores debilidades” de muchos países de América. En ese sentido afirmó que los enfoques basados en la “guerra” contra las drogas “han sumido a toda América en un mal mayor”. Afirmó que se ha generado en la región una “conciencia crítica” sobre que la “ineficacia, y cuando no, el fracaso del enfoque puramente represivo”.

“Hemos logrado transmitir que el enfoque desequilibrado que se llamó la guerra contra las drogas, no solo no ha logrado solucionar el problema, sino que lo ha agravado exponencialmente. Y ha sumado muchos otros”, aseguró. Y que aunque no hay un “traje único” para todos, es “imprescindible” la “unidad de acción” en el tema.

La sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, en 2016, es una “oportunidad” para la OEA, afirmó, que tiene que tener un “posicionamiento político conjunto”.

Información General

2015-02-19T00:00:00

2015-02-19T00:00:00