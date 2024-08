Ancap cambia protocolo de donaciones y vuelve a licitar la publicidad

Más de cinco meses de comisión investigadora del Senado sobre la gestión de Ancap repercutieron en la empresa estatal tanto en lo político como en la gestión. Desde lo político se deterioró la imagen del vicepresidente Raúl Sendic , quien fuera el titular de la petrolera estatal entre marzo de 2008 y setiembre de 2009 y luego desde mayo de 2010 a octubre de 2013, se cuestionó al Directorio encabezado por José Coya y se pidió su renuncia incluso desde filas frenteamplistas. Además, desató un fuego cruzado entre José Mujica y Danilo Astori, ex presidente y ex vicepresidente respectivamente durante el período pasado, por la responsabilidad en las pérdidas de U$S 800 millones que tuvo el ente entre 2011 y 2014.

La Diez tiene vínculo hasta junio de este año pero, según Labat, esto no es impedimento para realizar una nueva licitación. “Una opción es tener una agencia que diga dónde y cómo pautar y que después una comisión de Ancap decida la contratación de los medios, pero que sea Ancap y no que la llave del negocio la tenga la agencia, como la tenía La Diez”, agregó.

Las donaciones que hacía Ancap también estuvieron en el debate de la comisión investigadora. Desde que los senadores empezaron a cuestionarlas, en el ente no se aprobó ninguna y en su lugar se definió un nuevo protocolo para la asignación que incluye un estudio caso a caso.

La lista de donaciones, auspicios y esponsorizaciones de Ancap que manejaron los senadores de la oposición en la investigadora incluye de todo. Auspicio para el primer “motoencuentro” del grupo de motociclistas Vikingos, competencias de motos de agua, eventos de entrenadores de fútbol, congresos de varios rubros, productores de cerdos, criadores de pollos, películas, conciertos, giras de murgas y radios comunitarias.

Los montos fueron desde cientos de miles de dólares hasta unos pocos miles de pesos, en rubros con distinto grado de cercanía a las actividades de la petrolera estatal uruguaya. En 2013 Ancap invirtió U$S 194.500 en el proyecto Ecocinema, la película “Jugadores con patente” y el “Ciclo de cine en fiestas tradicionales uruguayas”. También U$S 240.000 en el ballet del Sodre, U$S 150.000 en la esponsorización del piloto Santiago Urrutia, U$S 100.000 en el Festival Internacional de Artes Escénicas del Ministerio de Educación y Cultura, entre otras actividades. En 2014 puso U$S 85.000 para la película “Gonchi”, U$S 35.000 para la gira de la murga Agarrate Catalina, U$S 45.000 en la Expo Feria Mariano Roque Alonso de Paraguay, $ 770.000 para el Ciclo de Cine Verano 2015 y varios eventos más. En el siguiente año la empresa invirtió U$S 875.000 en actividades automovilísticas y espectáculos.

“Desde ahora no damos ninguna donación sin ir antes al lugar, hablar con quienes la solicitan, ver en qué condiciones están y para qué piden la donación. Lo que se tendría que haber hecho siempre pero que lo estamos haciendo ahora”, concluyó Labat.

