imagen de Ancap cerrará este año con U$S 200 millones en pérdidas, estima el director blanco; “es una empresa más que quebrada”, asegura

A Diego Labat, representante de la oposición en el directorio de Ancap, le gusta aterrizar con ejemplos cotidianos las cuestiones que pueden ser muy técnicas y engorrosas. Por eso cuando habla de la situación actual de la empresa estatal suele recurrir a una imagen bien gráfica. Dice que cuando un auto queda destrozado después de un accidente de tránsito, lo primero que hace su conductor es llevarlo al taller. No se queda limpiando los vidrios o retocando la pintura porque el coche no arranca. Puede repasar una y otra vez porqué chocó, pero hasta que no lleve su auto al taller seguirá sin hacerlo funcionar.

“Ancap ya chocó y no se hizo nada, sigue sin entrar al taller”, describió Labat.

En 2013 el balance económico de Ancap cerró con U$S 169 millones de pérdidas, en 2014 el déficit fue de U$S 324,1 millones y en 2015 las primeras proyecciones vuelven a ser en números rojos. En diálogo con Búsqueda Labat estimó que “el balance 2015 cerrará con pérdidas de U$S 200 millones”.

El director basó sus proyecciones considerando los aumentos en el precio de la nafta hechos en julio y setiembre, el valor del dólar en $ 29,60, un precio del crudo en U$S 50 y en que las pérdidas a junio fueron de U$S 150 millones. Y aclaró que sus proyecciones contemplan los U$S 68 millones de la cancelación de deuda con la petrolera venezolana PDVSA, “si no, la pérdida sería peor aún”.

Lo que más le preocupa a Labat es que “no se están tomando medidas”. “No hay una reacción a cortar con tal proveedor o a ajustar tal costo y ya es conocido que si seguís haciendo lo mismo no podés esperar resultados diferentes”, afirmó.