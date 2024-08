Ancap reducirá gasto en viajes, publicidad, donaciones y contratos

Según una nota del sitio web de Presidencia, Cosse también argumentó que desde 2011 hubo U$S 800 millones que no se incorporaron a la paramétrica que define el costo del combustible, lo que recién se hizo en enero de este año.

La ministra adelantó que habrá una reestructuración de la deuda y además “diez medidas específicas internas” para “ser más cuidadosos con algunos gastos, con las contrataciones, rigurosos con el análisis de las inversiones, y para analizar temas que se vienen haciendo desde hace años de una forma y tener una mirada nueva”.

De acuerdo a lo que contaron quienes asistieron a la reunión, entre las medidas anunciadas están la reducción de viajes, viáticos, publicidad, honorarios profesionales y diversos contratos (en los que en 2014 se gastaron 85 millones de dólares, 33% más que en 2013).

Las autoridades estiman que con esas medidas y el retorno de las inversiones, la pérdida de Ancap se reducirá este año a U$S 50 millones.

Abdala cuestionó la credibilidad de los anuncios del gobierno. Dijo que la variación del tipo de cambio es “una excusa” e indicó que en 2014 Ancap perdió U$S 49 millones en el negocio del portland mientras que capitalizó a empresas de su grupo económico por U$S 80 millones.

El balance 2014 de Ancap arrojó un déficit de U$S 323 millones, lo que incluye pérdidas de U$S 91 millones en combustibles, U$S 29 millones en portland, U$S 6 millones en gas y una ganancia de U$S 5 millones en lubricantes. Esas pérdidas operativas suman U$S 121 millones, a lo que se agregan unos U$S 150 millones de diferencia de cambio y unos U$S 50 millones de intereses. En 2013 Ancap había perdido U$S 169 millones.

Los datos de la última década muestran que a fines del 2004 el pasivo de Ancap era de U$S 340 millones, mientras que hoy es de U$S 2.173 millones. A su vez, en ese período el patrimonio pasó de U$S 458 millones a U$S 425 millones (habiendo llegado en 2012 a un pico de U$S 1.140 millones).

El director blanco en Ancap, Diego Labat, confirmó a Búsqueda que la petrolera estatal trabaja para “ponerles algún límite a viáticos, viajes, publicidad y donaciones”.

“Obviamente eso no resuelve el tema de fondo pero es más que una señal. Y se pueden recortar aunque sea unos millones de dólares. El gasto en esos rubros no viene de este último año. Han aumentado, pero no son aumentos exorbitantes. Lo que pasa es que ya venís de niveles muy altos. Y empezás a mirar esos números y te preguntás si es necesario”, evaluó.

En publicidad Ancap gasta unos 10 millones de dólares por año si se cuentan todas las empresas del grupo, mientras que el gasto en viajes no llega al millón de dólares, informó el jerarca.

En febrero el Directorio dictó una resolución que ordenaba disminuir esos gastos, y también aspiraba a recortar las horas extras.

Ese tema, las horas adicionales de trabajo que se paga a los empleados, es otra de las preocupaciones que Labat trasladó al senador blanco Luis Lacalle Pou en una reunión que mantuvieron la semana pasada para analizar la situación. En el 2014 Ancap facturó más de 1,6 millones de horas extra a sus funcionarios.

Ineficiencias.

En mayo del 2013 el entonces presidente José Mujica participó del estreno del “remolcador empujador” Ky Chororo, una embarcación que Ancap compró por U$S 12,5 millones para transportar combustibles por el río Uruguay hasta Montevideo. Desde entonces el remolcador, hecho en el dique de la Armada, nunca se usó porque no funciona, revelaron integrantes del sindicato de Ancap.

Luis Martínez y Gerardo Rodríguez, presidente y vicepresidente de la Federación Ancap, dijeron el jueves 25 en una entrevista en Radio Uruguay que hay “innumerables ejemplos” de “ineficiencias desde el punto de vista de la gestión operativa”. Mencionaron el remolcador, que “hasta el día de hoy no ha navegado una milla porque no está con las condiciones básicas de hacerlo”.

Según los sindicalistas, el barco “se construyó desde cero” pero “nunca pasó” los estudios que se le hicieron porque “está mal hecho”. Además, dijeron que Ancap contrata a privados el servicio que iba a prestar el remolcador, y por ese concepto ha pagado más de U$S 6 millones.

Martínez dijo a Búsqueda que el remolcador no tiene la aislación acústica suficiente como para operar. Desde hace más de dos años se trabaja para repararlo, lo que implica que haya funcionarios de Ancap custodiándolo.

Otro ejemplo de ineficiencia que se manejó en los últimos días refiere a la producción de cal en los nuevos hornos de Treinta y Tres. El diario “El País” informó que Ancap ya pagó U$S 7 millones de multas a empresas brasileñas porque no pudo cumplir los contratos de venta.

Según informaron a Búsqueda fuentes de la empresa, recién está produciendo por debajo de su capacidad el primero de los dos hornos planificados, cuando ya debería estar produciendo el segundo. Por no cumplir con la venta de cal que comprometió a Brasil, en 2013 pagó 100 millones de pesos de multa y en 2014 54 millones.

Labat aportó un tercer ejemplo: las inversiones en la refinería de La Teja, que a su juicio eran necesarias, se previeron por un costo de U$S 200 millones y terminaron costando U$S 500 millones, y tardaron cerca del doble del tiempo previsto.

Ahora, con los números sobre la mesa, Ancap formó grupos de trabajo para fijar criterios y reducir sus costos operativos, mientras intenta junto al Ministerio de Economía reestructurar la deuda que la ahorca.

