Ancap se asoció con multinacional sospechosa de corrupción luego de “puentear” un contrato con gobierno de Ecuador

Correa fue acompañado en esa ocasión por el entonces presidente de Ancap, Germán Riet, y por el entonces ministro de Industria, Energía y Minería, Raúl Sendic. Los tres gobernantes ofrecieron una conferencia de prensa conjunta, al cabo de la cual Correa, dirigiéndose a los uruguayos, les dijo: “mi petróleo es su petróleo” (Búsqueda Nº 1.550, 4 de marzo, 2010).

Luego de las palabras de Correa, Sendic ratificó el objetivo del acuerdo. “Ecuador nos entrega petróleo, nosotros lo refinamos, con una parte de ese refinado abastecemos las necesidades del mercado interno y la otra parte va hacia Ecuador en pago del petróleo recibido”, informó.

Sendic, que ya sabía que asumiría la Presidencia de Ancap bajo el naciente gobierno, habló del “fin superior” de “la integración latinoamericana” para “independizarse” de las transnacionales y de los “intermediarios” gracias a “la amistad que existe” entre los gobiernos de la región.

El acuerdo suponía que Petroecuador entregaría a Ancap 360.000 barriles de petróleo por mes. Y en noviembre de 2010, el presidente Mujica viajó a Ecuador y suscribió junto con Correa la renovación del contrato para el año 2011. Esta vez, el negocio totalizaría 16 millones de barriles de petróleo.

El regreso del “gravísimo error”.

Pero las cosas no resultaron como Correa había previsto.

En 2010, a espaldas del gobierno de Ecuador y después de suscribir el acuerdo con Petroecuador, el Directorio de Ancap firmó un convenio con la multinacional Trafigura, una empresa holandesa dedicada al trading de petróleo y combustibles.

Según medios extranjeros, Trafigura se ha visto envuelta en varios episodios de corrupción en negocios con petroleras estatales. En América Latina esto ocurrió en Jamaica, Venezuela, México y Ecuador. El presidente Correa calificó a Trafigura como una empresa “mafiosa”.

El 5 de diciembre de 2012, “The Gleaner”, el principal diario jamaiquino, informó que Trafigura estaba “en el centro de un escándalo” de corrupción en Jamaica, mientras en Zambia el ministro de Justicia, Wynter Kabimba, enfrentaba a los jueces de su país por recibir coimas de Trafigura para asegurarle un contrato de combustibles por U$S 500 millones.

En octubre de 2006, en Jamaica, otra coima de Trafigura por U$S 35 millones provocó la renuncia del entonces ministro de Información y Desarrollo, y secretario general del gobernante Partido Nacional del Pueblo (PNP), Colin Campbell.

En Ecuador, en setiembre de 2007, el diputado Carlos González, del partido Izquierda Democrática, presentó una denuncia ante el Ministerio Público asegurando que Trafigura había recibido de Petroecuador un contrato para almacenar gas en medio de severas irregularidades. González dijo que Trafigura goza de “desprestigio mundial”, ha sido expulsada de 14 países y gana contratos en Ecuador “en base al soborno, chantaje y coima”.

En México, el 11 de octubre de 2011 el gobierno destituyó, inhabilitó y multó a cuatro directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por autorizar “un descuento excesivo e injustificado” en la venta de gasolina a dos grandes empresas extranjeras. Una de ellas era Trafigura. La inconducta de los funcionarios produjo una pérdida de U$S 24 millones a Pemex.

Trafigura también ha estado estrechamente relacionada a negocios oscuros con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Expertos en el negocio de los combustibles dijeron a Búsqueda que una de las operaciones más frecuentes de Trafigura es la de utilizar a las petroleras estatales como “fronting” para sus negocios, actuando como empresa de intermediación. “Al utilizar petroleras estatales, Trafigura obtiene principalmente dos beneficios: evita pasar por licitaciones y consigue mejores precios, ya que los acuerdos entre empresas estatales suelen ser con valores diferenciales respecto al precio de mercado (alrededor de 8 dólares menos por barril)”, precisaron.

El contrato entre Ancap y Trafigura implicaba que esta empresa, suspendida para operar en Ecuador, hiciera la intermediación del contrato entre Petroecuador y Ancap.

Fuentes de Ancap dijeron a Búsqueda que el propio presidente de Trafigura viajó a Montevideo para finiquitar los detalles del convenio con la estatal uruguaya. Cuatro directores de Ancap (los frentistas Sendic, Riet y Juan Gómez, y el colorado Juan Justo Amaro) se reunieron con el alto jerarca de la multinacional en agosto de 2010 en el restaurante La Casa Violeta. No asistió el director blanco Carlos Camy.

La consecuencia de este convenio con Trafigura fue que de los 16 millones de barriles de petróleo que Petroecuador entregó a Ancap en 2011 para que hiciera el trabajo de refinación, apenas 720.000 barriles llegaron a la refinería de La Teja y el resto fue vendido por Trafigura a petroleras de Estados Unidos. Precisamente, lo que no quería el presidente Correa ni, aparentemente en el origen, tampoco las autoridades uruguayas.

En el marco del contrato Ancap-Petroecuador, durante el 2011 decenas de embarques salieron de Ecuador con destino a Uruguay, pero sólo dos llegaron a Montevideo. Todo el negocio de ese año implicó la comercialización de U$S 5.000 millones, a cargo de Trafigura. Y Trafigura le pagó a Ancap el uno por mil: U$S 5 millones.

Entre los embarques de 2010 y 2011, el negocio total ascendió a U$S 6.400 millones, de los cuales Ancap recibió U$S 6 millones.

Fuentes ecuatorianas calcularon para Búsqueda que la ganancia de Trafigura, solo en 2011, por comercializar el petróleo ecuatoriano que presuntamente iba a llegar a Uruguay, ascendió a por lo menos U$S 200 millones: U$S 160 millones de utilidad bruta global por la operación de crudo y U$S 40 millones de utilidad bruta global por el suministro de los refinados. Todo, gracias a su acuerdo con Ancap.

“Ya no vamos a renovar”.

Cuando el gobierno de Ecuador tomó conocimiento de que Ancap había incumplido el objetivo declarado y público del contrato con Petroecuador (intercambiar directamente, de Estado a Estado y sin intervención de intermediarios, petróleo por refinados), el presidente Correa resolvió cancelar el convenio.

Congresistas de la oposición habían descubierto la estafa y comenzaron a acusar a Correa de haber permitido la realización de negocios turbios. En particular, el asambleísta Cléver Jiménez, del partido Pachakutik, envió una carta al presidente Mujica pidiéndole información sobre las facturas que Ancap cobró a Trafigura y, también, sobre las que Trafigura cobró a los consumidores finales en Estados Unidos. Y preguntó de dónde llegaron los derivados de Ancap a Ecuador, asumiendo que si procedían de intermediarios debió desembolsarse más dinero que si hubieran sido producidos por la empresa uruguaya.

Correa se defendió de los ataques contra su gobierno el lunes 24 de diciembre de 2011 en Guayaquil, durante un “Enlace Ciudadano” (una cadena de radio y televisión que el presidente protagoniza cada semana).

El presidente dijo: “es cierto que (en cuanto a) Ancap la idea era darle nuestro petróleo y que ellos lo procesen y nos den derivados. Eso se hizo sólo con dos embarques y después (Ancap) empezó a intermediar nuestro petróleo”.

“Si bien es cierto que a Ancap, la idea era que le dábamos crudo, ellos refinaban nuestro crudo y nos daban derivados, eso se hizo con dos embarques y el resto (lo) ha intermediado”, insistió. Pero para defenderse en su frente interno dijo que “eso no significa que se ha perjudicado” a Ecuador.

Y remató: “De hecho, con Ancap ya no vamos a renovar ese contrato porque la idea era darle nuestro crudo para que refine” (https://www.youtube.com/watch?v=m1ie-A6H3dg).

El 26 de diciembre de 2011, Sendic salió al cruce de Correa en el diario “El País”. Además de resaltar la ganancia de U$S 6 millones que Ancap había obtenido gracias a la triangulación Ancap-Trafigura-Petroecuador, el entonces presidente de la empresa petrolera dijo que se trató de “una experiencia muy importante para nuestra área de comercio exterior”.

Sendic dijo estar “sorprendido” por las afirmaciones del presidente ecuatoriano. “Realmente no podemos hacer un juicio sobre las afirmaciones e interpretaciones que hizo del contrato el presidente (Correa). Seguramente existe un problema de desinformación entre Petroecuador y la Presidencia” de ese país, afirmó.

El mismo día, el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, dijo que la triangulación estaba prevista en el contrato. “Es decir que este crudo podía ser adquirido en Ecuador y luego colocado en otros países sin que llegara a territorio uruguayo”, manifestó.

El ministro especuló con que “aparentemente, las autoridades ecuatorianas no tenían entendido que esta operación (por el trading) estaba comprendida dentro del contrato”.

Tanto las afirmaciones de Sendic como las de Kreimerman chocan directamente contra los discursos oficiales de Correa, Sendic y Riet, cuando explicaron el contrato en José Ignacio el 2 de marzo de 2010.

Uno solo en contra.

A lo largo de todo este proceso, el único directivo de Ancap que dejó constancia de su desagrado respecto a la operación Ancap-Trafigura-Petroecuador fue el entonces director blanco de la empresa, Carlos Camy.

Preocupado por la bola de nieve que se iba armando, Camy hizo dos planteos en el Directorio de Ancap. El primero, en febrero de 2011; el segundo, en diciembre del mismo año.

Según información en poder de Búsqueda, Camy planteó ya en febrero que si Ancap quería tener el respaldo de un broker global para actividades de trading, debía llamar a competencia a los principales actores mundiales en el rubro y no adjudicar directamente a Trafigura los negocios.

Las gerencias de Ancapvinculadas a estas actividades respondieron negativamente al planteo de competencia.

Camy exigió un proceso “transparente e incuestionable” y recordó los antecedentes non sanctos de Trafigura en negocios con petroleras de otros países.

El ex director blanco preguntó si Petroecuador conocía formalmente la operación Ancap-Trafigura y si el presidente José Mujica y el Ministerio de Industria estaban al tanto de la triangulación Petroecuador-Ancap-Trafigura.

Pero en diciembre de 2011, ya con el anuncio público de Correa de dejar el contrato con Uruguay a un lado debido a la conducta de Ancap, Camy dijo verse forzado a presentar ante el Directorio su “posición política inequívoca” sobre las operaciones de trading de Ancap.

Camy le dio la razón al presidente de Ecuador y estimó que era evidente que no se había cumplido con el contrato con Petroecuador en cuanto a la refinación del crudo ecuatoriano cuando sólo dos embarques (uno en marzo de 2010 y el otro en junio de 2011) llegaron a Uruguay. La preferencia fue para la comercialización del resto por parte de Trafigura durante prácticamente dos años, señaló.

El ex director se mostró alarmado por el volumen de los negocios entregados a Trafigura. Recordó que en 2010, hubo operaciones por U$S 1.400 millones bajo el contrato con Petroecuador, cuando todos los ingresos operativos netos de Ancap ese año llegaron a U$S 2.040 millones. Y, en 2011, las operaciones bajo el convenio con Ecuador viabilizadas mediante Trafigura alcanzaron a U$S 5.000 millones: “más del doble de las ventas netas de Ancap en el año 2010”.

Camy preguntó “por qué Ancap se avino a hacer esta operación” e interrogó si “realizar actividades de trading está dentro de los cometidos de Ancap”.

Adelantándose a los tiempos, el ex director blanco auguró que “inevitablemente surgirá la pregunta a nivel de los legisladores y de la opinión pública sobre con quiénes y bajo qué procedimiento Ancap trianguló el crudo ecuatoriano y adquirió los refinados para suministrarle a Ecuador”.

Camy habló sobre los “riesgos de este tipo de operaciones” por las posibles implicancias de corrupción que podían traer aparejadas (citó los casos de Jamaica y México) y, con otra pregunta, fue directo al grano: “¿Trafigura podría haber accedido casi directamente al crudo ecuatoriano como lo hizo a través de Ancap o se tendría que haber presentado a una licitación con otros competidores?”.

Y siguió: “¿Trafigura podría por sí sola haber realizado negocios de crudo/refinados con Ecuador por aproximadamente U$S 5.000 millones en el año 2011?”.

¿Cuál es el mensaje?

Las fuentes de Ancap consultadas para esta investigación revelaron a Búsqueda que en diciembre de 2011, el Área de Comercio Exterior de la empresa realizó en un local del Prado una reunión de fin de año, dirigida principalmente a los gerentes.

Los organizadores del encuentro hablaron sobre los resultados de 2011, proyectaron las previsiones para 2012 y enfocaron todo el evento en las operaciones Petroecuador-Ancap-Trafigura.

Allí, hicieron uso de la palabra la gerenta de Comercio Exterior, el gerente de Negocios Energéticos y el vicepresidente de Ancap, Germán Riet. Pero, para sorpresa de varios de los presentes, también participó como un orador más un ciudadano argentino que era el gerente regional de Trafigura.

Aludiendo a este episodio, Camy lanzó en el Directorio de Ancap en diciembre de 2011: “¿Qué mensaje le estamos dando a la plana gerencial de Ancap y, transitivamente, a toda la organización cuando un gerente de una multinacional extranjera de brokerage de petróleo es uno de los oradores de un evento esencialmente ‘interno’ y que les transmite las bondades de los negocios con Ancap y Ecuador?”.

Camy pidió a sus colegas resolver que no se realizaría en el futuro ningún convenio con empresas estatales de petróleo cuando los contratos estén al mismo tiempo vinculados con empresas privadas.

También solicitó dejar sin efecto cualquier negociación o principio de acuerdo que Ancap pudiera haber alcanzado para una potencial operación de Gas Licuado de Petróleo Qatar Gas-Trafigura-Ancap-Petroecuador. Y anular, asimismo, cualquier negociación o principio de acuerdo para una potencial operación Libia-ENI-Ancap-Trafigura.

Camy reclamó que el Tribunal de Cuentas encarara una auditoría “operación por operación” de todas las realizadas con Ecuador en 2010 y 2011.

Incluso sugirió separar temporalmente de sus cargos a los gerentes involucrados, hasta conocer los resultados de la auditoría del Tribunal de Cuentas.

Finalmente, el Directorio encomendó a la Gerencia de Servicios Compartidos (Servicios Jurídicos) el inicio de las acciones tendientes a formalizar la denuncia de los contratos entre Ancap y Petroecuador (Correa ya había dicho que Ecuador no seguiría adelante con el convenio) y los relacionados con las operaciones de trading en general.

Sin embargo, ni los gerentes fueron molestados ni hubo auditoría alguna hasta el día de hoy.

“Ni poniendo velas a san Judas Tadeo”.

En un libro publicado en Quito el año pasado (“Ecuador: Made in China”) por el analista petrolero ecuatoriano Fernando Villavicencio, el autor dedica un capítulo a la “intermediación uruguaya”.

Villavicencio, que también fue dirigente sindical petrolero, escribió que “la figura del canje de crudo por derivados tiene su razón de ser: la falta de capacidad de refinación que tiene el Ecuador para cubrir su demanda interna de derivados nos obliga a exportar materia prima barata (petróleo) e importar derivados caros”.

“Para superar este incómodo escenario, se suscribieron las alianzas estratégicas con los gobiernos amigos, los cuales debían procesar nuestro crudo en sus refinerías y a cambio entregarnos combustibles obtenidos en sus plantas. El resultado sería obvio: supresión de intermediarios, reducción de costos y precios, eliminación de las comisiones, materialización de la solidaridad; la fórmula cuasi perfecta”, dijo.

Villavicencio recordó que “siguiendo este sendero, el gobierno de Rafael Correa suscribió varios instrumentos jurídicos con la empresa estatal Ancap de Uruguay”. Recordó que Ancap “cuenta con una pequeña planta refinadora de crudo liviano, de 50.000 barriles día (La Teja)”. Mientras tanto, las empresas públicas ecuatorianas Petroecuador y Petroamazonas “tienen un sistema de refinación de tres plantas: Shushufindi, Esmeraldas y Libertad, con una capacidad de 176.000 barriles día y producen aproximadamente 504.000 barriles diarios de petróleo”, lo cual supone “una diferencia bien marcada entre las fortalezas de Ancap en relación con las de Petroecuador y Petroamazonas”.

El analista recordó otras expresiones del presidente Correa para eliminar a los intermediarios del comercio del crudo y derivados. “Antes había mucha corrupción. Los intermediarios son corruptos y corruptores”, dijo Correa.

De acuerdo con Villavicencio, “los representantes de los organismos de contralor y las autoridades petroleras de Uruguay estaban perfectamente informados de que la República del Uruguay no contaba con fortalezas en el mercado de hidrocarburos que le permitieran suscribir, y cumplir, un contrato de tal naturaleza con Ecuador”.

El autor añadió que “el sistema de refinación de crudo de Uruguay (La Teja) no cumple con los requerimientos técnicos para procesar los crudos ecuatorianos (Napo y Oriente), de 19 y 23 grados API, respectivamente”.

“El país de Mujica es deficitario en la producción de combustibles. Ni poniendo velas a san Judas Tadeo, Uruguay podía contar con saldos exportables para entregarlos a Ecuador, en cumplimiento del tan refinado convenio de canje de crudo por combustibles”, ironizó Villavicencio.

Aún más: “ni el santo Expedito de las Causas Justas puede cambiar las distancias entre el Puerto de Balao-Esmeraldas en el Pacífico y el Puerto José Ignacio en el Atlántico, para hacer económicamente viable transportar cargas de 360.000 barriles”.

Villavicencio dijo que los únicos beneficarios fueron los traders (Trafigura) que “sólo abonaron para ejecutar su objetivo superior: desestimar las licitaciones”.

“Aquellos a quienes el presidente Correa calificó de ‘mafias’ vinculadas a los partidos neoliberales, aparecen como parte del andamiaje, deliberadamente organizado, para beneficiar a los mismos traders (intermediarios). Esas compañías transnacionales acarician sus millonarios negocios, aparecen escondidas tras las penumbras de las empresas estatales de los gobiernos ‘amigos’, saben de la complicidad y consentimiento de las autoridades del gobierno y festejan en paraísos fiscales”, concluyó el analista.

