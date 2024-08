Androide paranoide

No era sencillo. Incluso, tal vez, no era necesario. Sobre todo: no era un proyecto que podía caer en manos de cualquiera. Por fortuna, detrás de la realización de Blade Runner 2049 , la temida y esperada continuación de Blade Runner ( Ridley Scott , 1982), se encuentra el canadiense Denis Villeneuve, hasta hace relativamente poco tiempo un outsider de la ciencia ficción y al mismo tiempo responsable de una de las más brillantes películas de ciencia de ficción de la última década, La llegada, inspirada en el relato breve La historia de tu vida, de Ted Chiang.

Aunque faltan menos de dos años para 2019, el año en el que transcurre Blade Runner, la película de Scott sigue siendo el futuro. Es cierto: no hay celulares a la vista, en las calles se promocionan marcas que ya no existen y la gente fuma en cualquier sitio. Sin embargo, el futuro está allí. En esa ciudad superpoblada, una presencia colosal, de la que emergen torres, templos, pirámides y chimeneas que vomitan fuego. En el pavimento bañado de luces y en los puestos de comida al paso. En la publicidad criminalmente invasiva. En la enredada coexistencia de lenguas, culturas y dialectos. En la constatación de que los pobres son cada más (y cada vez más pobres) y los más ricos cada vez menos (y cada vez más ricos). En esa extraña y paradójicamente sensación de soledad y aislamiento que nace entre la aglomeración y el ruido. En esa noche eterna y esa lluvia constante, que parece ensuciar más que limpiar. Como en Star Wars, el futuro de Blade Runner está constituido por cáscaras, capas, parches y deshechos del pasado. Hay chatarra, suciedad, contaminación y máquinas defectuosas. Como Metrópolis, la nave madre, Blade Runner es una película que se sigue viendo en otras, un universo al que se vuelve cada tanto, de diferentes maneras, en títulos como Akira, Ghost in the Shell, Robocop, Dark City, El quinto elemento, Días extraños, Minority Report, Distrito 9, Ex Machina. Y siguen firmas, solo por mencionar sus parientes cinematográficos, porque la influencia de Blade Runner también puede detectarse en la literatura, los cómics, la moda y la música.