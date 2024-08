Ante falta de avances del IMAE en Tacuarembó, piden al nuevo gobierno que no olvide al “interior profundo” y le dé prioridad

Hace un mes ocurrió un nuevo capítulo de una larga trama. El 13 de enero, el presidente Tabaré Vázquez anunció la postergada instalación de un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) cardiológico en el Hospital de Tacuarembó como una extensión del que hoy funciona en el Hospital de Clínicas de Montevideo. La noticia causó más sorpresa que expectativa. Quizás porque a los pocos días del anuncio ya comenzaron los problemas. El 10 de febrero, fecha prevista para las primeras intervenciones, no hubo ninguna operación. Según informó El País, los hemodinamistas– especialistas que participan en las intervenciones– rechazaron dos propuestas salariales: una presentada por el Hospital de Clínicas y otra por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Argumentaron que no eran ofertas acordes con lo que se gana en otras áreas del sector público ni del privado. Y desde entonces el proyecto sigue en stand by, como hace 13 años.