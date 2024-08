Asados en el Este entre dirigentes de los dos sectores blancos y un solo mensaje: mantener la unidad para ganar elecciones

A poco de las primeras reuniones orgánicas del año de los dos sectores del Partido Nacional, varios dirigentes de Todos y Alianza Nacional hicieron la previa con encuentros informales y un tema predominante en el menú: mantener la unidad partidaria. Pero no como un discurso trillado y de rigor. Unidad partidaria para no sabotearse una chance de llegar al gobierno que los blancos ven históricamente cerca. Hay “optimismo”, “conciencia” y “responsabilidad”, coinciden las fuentes nacionalistas mientras no se termina de laudar la discusión de si habrá o no elecciones internas para definir la fórmula que compita en las próximas elecciones. El asunto parece flotar en la cabeza de los principales dirigentes blancos pero todavía nadie lo ha bajado para analizarlo en profundidad. Tampoco estuvo en la mesa de estos encuentros espontáneos de verano. Los blancos insisten: hay que mantener la unidad.