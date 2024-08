Así lo quiso otra vez

Los artistas que se consideran tales no deben dejar cuentas pendientes. Y si se considera que Tim Burton es un artista, porque tiene un estilo muy reconocible, un talento para expresarlo y un mundo propio donde conviven entrañables monstruejos y atribulados seres humanos que sueñan con ellos, se comprende por qué a esta altura de su carrera emprende aventuras como la de Frankenweenie.

Primero, este es un filme de animación en 3D, como se acostumbra ahora. Segundo, está producido por la casa Disney, lo que asegura un respaldo técnico y publicitario incomparable. Tercero, aborda el género del terror, aunque sea un terror apropiado para niños de todas las edades, ya que los nenes que todavía no saben leer no se asustan fácilmente con estas cosas: están acostumbrados a convivir con ellas, adoran a los Transformers y los videojuegos de sangre y violencia. Entonces, aquí es bueno empezar a anotar las diferencias.

Primero, la película está filmada en blanco y negro, lejos de los coloridos muñecos de Disney, Pixar, Dreamworks y otros especialistas. Segundo, utiliza la técnica del stop motion, o sea que no es una animación digital de portentosa profundidad y elaborado diseño sino una como las de antes, con marionetas que deben ser filmadas cuadro por cuadro. Tercero, el terror no deriva de monstruos modernos ni de sombras tenebrosas sino que apunta a la nostalgia de los veteranos que recuerden las viejas películas de la Universal, de la Hammer y de la American International Pictures. Los nenes no se van a acordar, pero pueden empezar a aprender, si es que tienen ganas.