En Estados Unidos, el llamado Museo de los Niños, en Indianápolis, retirará el sombrero y los guantes blancos que pertenecieron a Jackson y un póster autografiado por el cantante de una exhibición titulada The Power of Children. El rapero Drake eliminó del setlist de sus conciertos Don’t Matter to Me, que incluye una intervención de Jackson grabada en 1983. A su vez, los productores de Los Simpson levantaron Papá está loco (Stark Raving Dad), capítulo que incluía la participación del músico a través de un personaje, Leon Kompowsky, que decía ser (y hablar y cantar y bailar igual a) Michael Jackson. El episodio fue emitido por primera vez en 1991 y es uno de los clásicos de la serie.