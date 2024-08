Baja de precio de criptoactivos: ¿comprar o seguir a la “manada”?

El mercado de los criptoactivos no está recibiendo buenas noticias en las últimas semanas. Primero fueron rumores de crisis y luego todo se confirmó con la declaración de quiebra de FTX —una de las plataformas de intercambio— y la renuncia de su fundador. Como efecto dominó, la cripto más operada, el Bitcoin, bajó a cerca de US$ 16.000.

FTX “tenía exposición a muchos” activos virtuales y tenía grandes inversores institucionales, como el Fondo de Pensión de las Maestras de Ontario y Blackrock, comentó al Búsqueda el CEO de la fiduciaria Cryptotrust, Martín Larzabal. Antes de la quiebra hubo una gran “corrida” y la firma llegó a devolver hasta US$ 6.000 millones, pero en un momento debió “cortar la sangría” y quedó debiendo US$ 9.000 millones. Sin embargo, según Larzabal, el precio del Bitcoin ya “estaba flojo” desde antes, lejos del récord de hace un año, cuando superó la cotización de US$ 65.000.

Este ajuste del precio se da en un contexto en el que todos los activos —no solo los de “riesgo”— muestran “debilidad” por el aumento de las tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo. “Hasta los bonos caen. Era imposible que las criptomonedas pudieran permanecer ajenas a esa caída”, opinó el operador.

Larzabal opinó que el precio del Bitcoin puede llegar al nivel de los US$ 13.000 y luego “empezar una lenta recuperación”. Basó ese pronóstico en un ciclo previo de esa cripto, que a fines de 2017 llegó a un máximo de US$ 20.000 y luego bajó hasta cerca de US$ 4.500 en 2018. “Es cíclico. Cada cuatro años se da un boom y una corrección”, como ahora. “Los fundamentos de las criptomonedas siguen siendo el mismo”, dijo.

Para el CEO de la plataforma Ripio, Sebastián Serrano, el precio del Bitcoin “está cerca de encontrar el piso”, dijo el jueves 10 en una charla organizada por la empresa en Montevideo.