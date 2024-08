Bancos aumentaron ganancias en el semestre; solo perdió Bandes

A fin de junio los depósitos en el sistema bancario totalizaron US$ 29.783 millones, un incremento de US$ 486 millones respecto al cierre de 2018 (1,7%).

Los préstamos vigentes al sector no financiero bajaron US$ 727 millones en el semestre (4,7%) y se ubicaron en US$ 14.838 millones.

En conjunto, los bancos públicos y privados ganaron US$ 541 millones (frente a US$ 465 millones de enero-junio de 2018, es decir 16,1% más). El República fue el que tuvo mayores utilidades (US$ 313 millones), seguido por Itaú (US$ 79 millones) y Santander (US$ 62 millones).