Bandes Uruguay cumple 10 años con pérdidas y relevo gerencial

El stock de depósitos y créditos de Bandes Uruguay ha mostrado altibajos durante este año, aunque su nivel al cierre del mes pasado (U$S 230 millones y U$S 185 millones, respectivamente) era menor que cuando terminó 2015.

En su último informe de calificación sobre la filial uruguaya, emitido en mayo, la agencia Moody’s destacó que el banco continúa dependiendo de su casa matriz —la que “es vulnerable a un deterioro de la solvencia del gobierno de Venezuela”— para obtener una proporción de su estructura de fondeo, si bien la misma tendió a disminuir. Bandes Uruguay también obtiene una parte de sus ingresos a través de servicios que provee a su dueño, agregó.

Moody’s consideró que la filial mostraba una “mejora relativa” en su desempeño financiero “derivado de una reducción del tamaño de su estructura operativa”, además de una “modesta diversificación de su base de depositantes”, la focalización en el desarrollo de negocios de comisiones derivados de operaciones de fideicomisos y administración de activos, entre otros factores.

El banco estatal venezolano es también accionista en Uruguay de la AFAP Integración.

Búsqueda intentó en repetidas ocasiones comunicarse con Zamora para recoger sus comentarios pero no se obtuvo respuesta. El nuevo gerente ya mantuvo su primera reunión con el gremio de empleados.

Relevo gerencial.

Las fuentes financieras consultadas destacaron la experiencia de Zamora en el sector de créditos al consumo y microcréditos. Además, señalaron que la operativa de Bandes viene en aumento y que se nota “mucho más trabajo” en las sucursales, sobre todo en actividades vinculadas al comercio exterior, un área de negocios que va “en ascenso”. De todas formas, reconocieron que todavía no se ha llegado “a un nivel óptimo”.

Zamora es el sexto gerente general de la institución, que tiene una política de recambio habitual de sus altos directivos. Entre la lista, trabajadores del banco y gerentes de otras instituciones destacaron la figura de Reinier Parra, quien asumió en 2011 y se desempeñó durante tres años al frente de la filial. Fue bajo su conducción, aseguran, que se comenzó un trabajo “profesional”, colocando “objetivos en el horizonte”, como el mejoramiento de la cartera de créditos o la realización de acuerdos con entidades públicas y privadas. Así se “refrescó” la actividad, dijeron.

Política y negocios.

A raíz de problemas de solvencia, la actividad de Cofac había sido suspendida por primera vez en marzo de 2005. La cooperativa mostró una evolución favorable en algunos indicadores financieros en algunos meses luego de su reapertura, pero esa tendencia no se consolidó y operaba con un patrimonio regulatorio cercano al mínimo exigido. Finalmente, el primer gobierno del Frente Amplio resolvió su cierre definitivo e inició negociaciones con Venezuela. El compromiso para la transferencia de activos y pasivos de Cofac al Bandes fue firmado en Caracas, en marzo de 2006, por el titular de la entidad oficial venezolana, Edgar Hernández Behrens, y el embajador uruguayo en esa ciudad, Gerónimo Cardozo, quien actuó como apoderado de la cooperativa. El negocio se cerró por U$S 10 millones.

En un comunicado, Bandes indicó que su filial uruguaya operaría “bajo la filosofía de Empresa de Producción Social, sin fines de lucro”.

Bandes Uruguay abrió el 30 de agosto de 2006 con un acto colorido y folclórico protagonizado por el sindicato de funcionarios que tuvo lugar en las puertas de su casa central, en la esquina de Sarandí y Zabala, en la Ciudad Vieja. Su primer gerente general, el venezolano Rafael Sandoval, y el subgerente, Luis Rivas, cortaron las cintas de color azul y rojo colocadas en la puerta, mientras por los parlantes se escuchaban las estrofas de la Internacional Socialista y luego “Simón Bolívar”, de Rubén Lena.

¿Bandes decidió comprar Cofac por interés en el negocio o medió una decisión política de ayudar a resolver la crisis en esa cooperativa?, le preguntó Búsqueda en una entrevista, pocas semana antes de la apertura, a Julio Pérez, vicepresidente de Planificación de Bandes. “Fue por ambas cosas. Uruguay es importante dentro de la estrategia de Venezuela en aras de la integración latinoamericana; es el epicentro geoeconómico que puede dar pie a que esta experiencia pueda repetirse en otros países de la región. La intención es que Bandes Uruguay sea un modelo para replicar por ejemplo en Bolivia, Paraguay, Haití o Nicaragua. Esto coincidió con el apoyo que solicitó el gobierno uruguayo para evitar liquidar Cofac”, respondió (ver Nº 1.366).

Abrió con 35 sucursales y 435 empleados, muchos que venían de la ex Cofac. Hoy, tras la reestructura que la filial encaminó en 2013 y que significó el traspaso de 150 empleados a bancos estatales, tiene una plantilla de 220 trabajadores (contando algunos contratos temporales) y 15 dependencias en todo el país.

Bandes Uruguay dio pérdidas en casi todos los ejercicios: U$S 13,2 millones en su primer año completado en 2007, U$S 14,3 millones en 2008, U$S 22,6 millones en 2009, de U$S 34,7 millones en 2010, U$S 18,4 millones en 2011 y U$S 15,6 millones 2012. En 2013 y 2014 dio ganancias de aproximadamente U$S 1,5 millones en cada ejercicio, y en 2015 el resultado fue equilibrado.

2016-09-22T00:00:00

