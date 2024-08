Bandes dice que está “consolidado” y expresa su “compromiso” de mantenerse en el país, cualquiera sea el resultado electoral

Su gerente ejecutivo de Negocios y Operaciones, Omar Calzada, dijo a Búsqueda que no ve “señales de alerta, ni nada por el estilo” en las pérdidas por U$S 1,8 millones que la institución dio en enero-julio, y aseguró que las campañas que lanzarán en el marco de la ley de inclusión financiera harán que vuelva a dar ganancias, al cierre del año.

“Estamos en volúmenes de actividad que el banco no tuvo desde sus inicios. Que haya volatilidad intermensual es lógico y normal, pasa en todos los bancos. Pero no se puede leer como que vamos a volver a caer”, afirmó. “El ajuste por inflación nos afectó el patrimonio. No es que operativamente estemos dando malos resultados. Hasta el ajuste por inflación (obligatorio desde este año) somos superavitarios por U$S 800.000. Venimos en la senda de buenos resultados”, sostuvo el ejecutivo.