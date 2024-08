Bandes, el banco venezolano, espera dejar de perder en 2013

En ámbitos bancarios y sindicales se dijo a Búsqueda que es posible que Bandes necesite de una reestructura profunda que afecte la cantidad de personal y de sucursales. Una fuente señaló que una alternativa es la absorción de empleados por parte de bancos estatales que precisen reforzar su plantilla.

Un banco rojo.

Como desenlace de negociaciones al máximo nivel político entre los gobiernos de Chávez y de Tabaré Vázquez, Bandes Uruguay abrió sus puertas en agosto de 2006. Fue a partir de la compra —con una inversión de U$S 10 millones— de los activos y pasivos que pertenecían a Cofac, la mayor cooperativa financiera del país. El Estado venezolano inyectó U$S 40 millones como capital inicial de la filial, que contó originalmente con unas 35 sucursales y 435 empleados, la mayoría absorbidos de la cooperativa.

Las autoridades de Bandes marcaron al principio que la institución tendría un perfil de “fomento” al desarrollo en Uruguay, sin tener la búsqueda de ganancias como un fin primordial.

Así, el rojo del logo que identifica a la filial uruguaya tiñó su estado de resultados, que mostró pérdidas por U$S 13,2 millones en su primer ejercicio anual completado en 2007, U$S 14,3 millones en 2008, U$S 22,6 millones en 2009, U$S 34,7 millones en 2010, U$S 18,4 millones en 2011 y U$S 15,6 millones el año pasado. En seis años las pérdidas acumuladas sumaron casi U$S 119 millones.

Procurando mitigar esos malos números, la estructura de la empresa y su plan de negocios sufrió varios ajustes a lo largo de esos años, y el banco recibió además sucesivas inyecciones de capital fresco. Eso fue en algunos casos a instancias del Banco Central en su rol de supervisor del sistema financiero; también instó en su momento a darle estabilidad a la conducción.

En el marco de la negociación del convenio colectivo que terminó en diciembre, la cúpula del banco transmitió a dirigentes sindícales que será necesario adoptar medidas adicionales de reestructura porque los recortes de 2010 no fueron suficientes, indicaron las fuentes.

Para hoy jueves 14 fue convocada por Bandes a una reunión con delegados de los empleados. Las fuentes estimaron que allí se hablará sobre el convenio laboral preacordado —que entre otras cosas prevé la instalación del sistema de evaluación por desempeño y concursos para el ascenso, una cláusula de estabilidad laboral y un régimen disciplinario— y salud laboral, pero no descartan que se planteen medidas adicionales de reestructura de la entidad.

Un pequeño banco.

Bandes es una de las entidades financieras más chicas del sistema uruguayo. En 2012 incrementó su volumen de negocios, arrojó pérdidas y creció en patrimonio.

A fin del año pasado tenía depósitos y otras obligaciones con el sector no financiero por U$S 164,2 millones. Si bien ese stock se redujo en diciembre, respecto a un año atrás se incrementó en casi U$S 55 millones.

Tenía 23.050 clientes de depósitos (frente a 20.287 al término de 2011), la mayoría de los cuales eran residentes que poseían cuentas de no más de U$S 5.000 o su equivalente en pesos. Cerca de 70% del dinero estaba colocado “a la vista”, es decir en modalidades que permiten sus retiro inmediato, o a menos de un mes de plazo.

Asimismo, la cartera de créditos de Bandes Uruguay se fue ampliando el año pasado y al cierre de 2012 tenía prestados U$S 165,7 millones. Una proporción relativamente pequeña (1,6% del total) estaba en situación de mora.

La filial del banco venezolano registró pérdidas en cada uno de los meses del año pasado, que acumuladas totalizaron U$S 15,6 millones. Fue uno de los dos del sistema que dio un resultado negativo en 2012 (el otro fue Heritage, pero la pérdida en este caso fue menor a U$S 2 millones).

Los negocios “han crecido muchísimo”, sobre todo el año pasado, pero “desde un piso muy bajo”, comentó la fuente sindical. El banco está generando además ingresos por la estructuración de fideicomisos —en algunos casos asociados a operaciones de comercio exterior con Venezuela que están en expansión—, que pueden ser significativos y mejoren la rentabilidad de la entidad. De todos modos, el nivel de “equilibrio” está lejos, añadió.

El patrimonio de Bandes se redujo hasta julio y en los meses más recientes repuntó; en diciembre era de U$S 49,2 millones, lo que representó un aumento de U$S 2,4 millones frente a un año atrás.

En el informe de calificación más reciente de Moody’s sobre Bandes Uruguay, fechado en abril de 2012, esa agencia indicó que el modelo de negocios generó “pérdidas recurrentes a lo largo de los últimos años, erosionando el nivel de capital”.

Moody’s consideró que si bien con la reestructura de 2010 la filial logró “reducir considerablemente su nómina de personal y red de sucursales mejorando los ratios de eficiencia, el volumen de negocios desarrollado por la entidad no genera aún una rentabilidad suficiente para hacer frente a los gastos de estructura”. Los gastos operativos —entre los cuales los de personal tenían un peso significativo— representaban en 2011 el 217% de los ingresos operativos, remarcó en ese informe.

