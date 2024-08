Barrilete cósmico

No es necesario. Dumbo es encantadora de principio a fin, emotiva sin ser melodramática y tierna sin ser almibarada. Sigue las huellas de la original, a la que enriquece y amplía con nuevos personajes y líneas argumentales, explorando el ambiente del circo y las distintas reacciones que tienen los humanos ante la presencia de un elefante de orejas gigantes que puede volar. Parte del mérito está en el guion de Ehren Kruger, que ha escrito Los hermanos Grimm, La vigilante del futuro y tres películas de Transformers.

Es 1919, el Circo de los Hermanos Medici está en decadencia. Su dueño, Max Medici (Danny DeVito), hace malabarismos para lidiar con la crisis. Cada empleado tapa agujeros y cumple más de una función. Por ejemplo, Rongo, el forzudo, también es asistente de Max, redacta comunicados de prensa, lleva la contabilidad y se encarga de la percusión durante los números de acrobacia. También están Holt Farrier (Colin Farrell), exjinete estrella que regresa de la guerra con varias medallas y sin un brazo, y sus hijos Joe (Finley Hobbins) y Milly (Nico Parker), una niña que quiere ser científica. Los Farrier tienen que ocuparse de Jumbo, la elefanta, y de su bebé de enormes orejas, Dumbo. Pronto descubren que, gracias a esas orejas, Dumbo puede volar, convirtiéndose en el gran espectáculo que salva al circo de la ruina. El espectáculo también atrae la atención de V.A. Vandevere (Michael Keaton), que recluta la troupe de Medici para su delirantemente enorme parque temático Sueñolandia, una versión de Disneylandia antes de Disneylandia, y en donde Dumbo deberá realizar un espectacular show junto a la trapecista francesa Colette Marchant (Eva Green).

No está de más decir quela película luce impecable y que es prodigioso el trabajo realizado con los animales (los elefantes que aparecen en el filme no estaban realmente en el set), en particular con Dumbo, un ser adorable, completamente creado a través de CGI. La progresión dramática del personaje es sutil y cada nuevo vuelo aumenta el volumen emocional de la película, que ­—además de estar impecablemente vestida en lo visual—­ también gana impulso con la música de Danny Elfman, colaborador habitual del director, quien vuelve a reunirse con actores que conoce bien. Ahora vuelve a juntar a Keaton y DeVito, Batman y el Pingüino, y hay que decir que DeVito está impecable en el papel de Max, un tipo estresado, divertido y sutilmente oscuro que le advierte a un empleado: “Nunca hagas lo que te digo sin chequearlo antes conmigo”.

Como muchos cineastas, Burton casi siempre cuenta la misma historia, con ligeras variantes: la del personaje incomprendido y marginado que se abre camino ante la adversidad extrayendo su fortaleza de aquella parte de sí mismo que los demás ven como debilidad o monstruosidad. Lo hace en escenarios extravagantes, combinando opuestos, liberando distintas dosis de delirio y humor macabro. Y siempre trabajando con una idea básica: no conviene guiarse por las apariencias.

Dumbo. EE.UU., 2019. Dirección: Tim Burton. Guion: Ehren Kruger. Con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Finley Hobbins, Nico Parker. Duración: 112 minutos.

Vida Cultural

2019-03-28T00:00:00

