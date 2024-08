Blancos y colorados intentan estimular su militancia en los sindicatos para contrarrestar la hegemonía del Frente Amplio

Los pegotines no existían en 1911. De lo contrario, en las mesas de discusión de la central sindical de la época hubiesen predominado los termos con la figura del presidente colorado José Batlle y Ordóñez. En mayo de ese año los trabajadores tranviarios definieron una huelga general y salieron a manifestarse de forma masiva en la avenida 18 de Julio. Enfrentando la represión policial, fueron hasta la casa del presidente al grito de “viva la huelga general”, “viva Batlle”. Uno de ellos —el poeta anarquista Ángel Falco, desde un árbol— le aseguró que la medida era contra los empresarios y no contra su gobierno, ya que compartían la misma ideología. Batlle salió y les recomendó: “Organizáos, uníos y tratad de conquistar el mejoramiento de vuestras condiciones económicas”, pero dejó en claro que no podía tomar partido porque de él dependía mantener el orden y los derechos de todos los ciudadanos.

Algo parecido ocurrió el 12 de agosto de 2009 cuando el PIT-CNT aprobó el primer paro general de 24 horas en un gobierno del Frente Amplio . Los pegotines ya existían, y los trabajadores no escondían sus simpatías por el Partido Comunista, por el Socialista o por el Frente Amplio (FA) en general. Por eso la agrupación sindical mayoritaria ­—Articulación— emitió un comunicado para dejarle en claro al gobierno de Tabaré Vázquez que la medida era contra el sector empresarial y no contra su administración, cuya línea compartían y a la que consideraban “indispensable para el avance del país”.

Gustavo Macedo, secretario general del sindicato de Magisterio (FUM), es la figura blanca más reconocida en el movimiento sindical. Recordó que el interés de su Partido por el sindicalismo comenzó con Wilson Ferreira Aldunate luego de la reinstauración de la democracia, y que se cortó cuando Luis Alberto Lacalle llegó al gobierno en 1990.

El dirigente explicó que a principios de setiembre iniciarán cursos de capacitación sindical por todo el país para instruir a los militantes blancos de herramientas de negociación colectiva, mediación, historia del movimiento sindical e historia del Partido Nacional. Además planean la organización de “un encuentro o congreso” donde “definir algunas líneas y propuestas” compartidas por los sindicalistas que no sean afines al FA. “La idea es unir esfuerzos. No para bajar línea política, pero sin ser inocentes, tratar de vincularse en lo sindical e influir con nuestra óptica en los gremios”, explicó Macedo a Búsqueda.

El presidente del sindicato de funcionarios del Ministerio de Ganadería, Hermes Mattos, se declara “wilsonista”. En el último congreso de la confederación que nuclea a los sindicatos públicos (COFE) logró un puesto en su mesa ejecutiva. En conversación con Búsqueda, explicó que en su gremio hay “una decena” de dirigentes blancos y colorados e incluso dentro de su lista hay militantes del Movimiento de Participación Popular (MPP). “La paupérrima y desastrosa gestión pública que está haciendo el gobierno del Frente hace que muchos compañeros se nos acerquen para luchar por intereses comunes que no están siendo respetados”, dijo.

José Luis Ituño integra la mesa directiva del sindicato de Antel (Sutel); se define como batllista. Desde 1985 a la fecha estuvo en casi todas las mesas ejecutivas, pero no es “proclive” a que autoridades políticas se metan en la militancia sindical. “Los que somos de partidos tradicionales en los gremios, no es que seamos mal vistos, pero no se nos ve con el peso suficiente y autoridad para ser nombrados en el PIT-CNT. Muchas veces se me denosta”, comentó.

Otro de los casos donde la dirección de un gremio está a cargo de un militante blanco o colorado es el sindicato de funcionarios del Ministerio de Vivienda, donde la secretaria general es la nacionalista Leticia Villar. Además, los sindicatos del Ministerio de Trabajo, de OSE, del Ministerio de Economía, de la Corte Electoral y del Poder Judicial, tienen en sus primeras líneas militantes que de forma explícita se identifican con partidos tradicionales.

“Los blancos se tienen que sindicalizar no para incidir, copar el gremio, sino para cuidar que el sindicato no sea copado por otros partidos”, declaró a Búsqueda el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber. El dirigente y senador blanco explicó que su partido analiza la incorporación a su Directorio de representantes de trabajadores y de estudiantes con voz y voto.

A juicio del diputado colorado Fernando Amado (Vamos Uruguay) la defensa de los trabajadores era una de las “banderas insignia del batllismo” pero, con el tiempo, su colectividad la descuidó y el FA “logró representarla mejor”. Eso llevó a que muchos colorados decidieran no unirse al movimiento sindical, “porque estaba copado por los comunistas” o militantes de otras corrientes de izquierda. “Sindicalistas colorados existieron siempre, pero nunca se fomentó. Incluso en algún momento se despreció. Eso es una distorsión histórica del batllismo que esta cambiando”, remarcó. Para Amado eso esta cambiando lentamente por varios elementos. Uno de ellos es la “decepción de muchos sindicalistas” ante las expectativas con que aguardaban la llegada del FA al gobierno.

“Hay que defender los intereses de los trabajadores sean del color o cuadro que sean. No caer en una disfuncionalidad de mezclar la política en el sindicato. Es difícil, pero es lo que debería pasar”, aseguró en declaraciones a Búsqueda y añadió que “lo importante es la honestidad intelectual”.

Para el senador José Amorín (Propuesta Batllista) “no hay que confundir la militancia política con el sindicato”; si bien no está de acuerdo con meterse en el área sindical, sostuvo que su partido debe tener una “relación” de diálogo con el PIT-CNT.

Su colega del Partido Nacional Álvaro Delgado comentó con humor a Búsqueda que “Independiente hay uno solo y es el de Avellaneda”, en alusión al equipo de fútbol argentino. Sobre esa base, afirmó que es importante lograr una sinergia entre dirigentes sindicales y políticos para intercambiar puntos de vista, pero “cuidando la independencia desde el lugar que se representa”. El diputado Pablo Abdala (Unidad Nacional) coincidió con que “la izquierda ha arrancado las históricas banderas” nacionalistas. Sin embargo, consideró que eso se está revirtiendo, porque “se derrumbaron muchos mitos”, ya que varios sindicalistas esperaban que se desarrollara el socialismo y avanzara el estatismo. “Fue una suerte de estafa ideológica”, cuestionó.

