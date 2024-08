Bonomi contradice la versión oficial sobre el escape de Morabito; analizará su renuncia según el resultado de la investigación

“La prensa está informando cómo se escaparon, pero nosotros no sabemos si fue así. No podemos decir que se hayan fugado a las once y media de la noche, como dice la prensa”, señaló Bonomi. “No lo podemos decir. Los detalles no se conocen. Se arma un relato para vehiculizar cosas sin saber exactamente qué fue lo que pasó. La hipótesis de que se fugó por una ventana es una hipótesis y la están tomando por cierta. Acá se toma por cierto lo que la prensa dibujó durante varios días y a partir de ahí se formularon otras cosas”, agregó.