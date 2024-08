Bowie en la pantalla

Pero varios años después de protagonizar un corto llamado The Image, en el que interpretaba a un niño fantasma que emergía desde dentro de un cuadro, el muchacho irrumpió en la gran pantalla con singular potencia y personalidad, como una mezcla de humanoide y alienígena llamado Jerome Newton, el personaje protagónico de El hombre que cayó a la tierra (1976, dirigida por Nicolas Roeg), un individuo que funda una compañía de tecnología vanguardista para construir una nave que lo devuelva a su hogar, junto a su amada terrícola. Ese personaje cimentó el prestigio de Bowie como actor. Al ver ese rostro inexpresivo y esa cabellera rubia engominada es imposible no pensar en la saga de Ziggy Stardust, o en ese hombrecito pelirrojo ataviado con traje verde agua, rostro blanco, aureolas azules en los ojos que canta Life On Mars. Es imposible no pensar en el propio David Bowie como prototipo del artista extraño, alienado y andrógino.