Camarón de la Luna

El camino del rock está lleno de ingredientes, y uno de los principales en estas tierras es la épica. Y cuando la épica es fogoneada por el protagonista es autorreferencial. Y no parece haber ningún problema en ello. El rock en el Río de la Plata es autocelebración. Es te voy a ver a vos y también me voy a ver a mí con vos y nos vamos a ver todos en un éxtasis de comunión, y va a estar buenísimo. El “Vamos las bandas” acuñado 25 años atrás por los Redonditos de Ricota, fue reciclado de este lado del charco por Sebastián Teysera cuando escribió “Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón”. Habían empezado una Navidad en una esquina de Punta Carretas junto a un mediotanque, y de ahí al Teatro de Verano fue un instante. Los 24 de diciembre en el Sporting se volvieron misa; pasó el Velódromo y el Centenariazo y Buenos Aires fue la siguiente pantalla. Primero el Salón Pueyrredón y otros pequeños templos de barrio donde se oficiaban rituales de rock chabón. Arrancó No Te Va Gustar y mientras los camarones de Palermo y San Telmo ascendían hasta Obras, la catedral del rock argento, los de Brancciari le pisaban los talones, abriendo la puerta para El Cuarteto de Nos, Buenos Muchachos y muchos más. Cuando La Vela llevó 25.000 porteños al estadio de Ferro, ingresó a las grandes ligas del rock. Y detrás NTVG y El Cuarteto. Hoy no son pocos los que dicen que los principales animadores del rock argentino son uruguayos.