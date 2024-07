Cambios en la política exterior se reflejan en la agenda de Vázquez, que no prevé visitas a sus pares de la región en el corto plazo

En los primeros dos meses de su gestión, el entonces presidente José Mujica visitó Chile, Bolivia, Venezuela, Brasil y Argentina. No importaba si era un gobierno con afinidad ideológica o no, sea el chileno Sebastián Piñera o el boliviano Evo Morales, el mandatario uruguayo optó por una agenda cargada de reuniones con sus pares de la región y discursos con fuerte énfasis en la integración. Pocas de aquellas calurosas señales de afinidad en el vecindario se aprecian en el inicio del mandato de Tabaré Vázquez , ambientado por situaciones políticas agitadas en Brasil, Argentina y Venezuela.

“Este gobierno no va a despreciar ni a abandonar el más mínimo gesto de acercamiento que se dé con cualquier pueblo de América Latina, en cualquier parte. Con la Comunidad Andina, con el Alba (Alternativa Bolivariana para las Américas), con el Mercosur, con mangacho, no importa, a todos. Porque nosotros tenemos una fenomenal crisis de unidad, nos cuesta enormemente y aun a los países más grandes, como Brasil, que tendrían que liderarnos, les cuesta enormemente darse cuenta de que el mundo de hoy se está organizando en gigantescas unidades y los latinoamericanos, si no logramos una voz común, no vamos a pesar en el área internacional”, dijo durante su visita a Chile, el 11 de marzo, cuando viajó para presenciar la toma de mando de Piñera, el político de derecha que interrumpió 20 años de gobiernos de centro-izquierda en ese país (Búsqueda Nº 1.552).