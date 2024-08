Caminante lunar

Basado parcialmente en la biografía First Man: The Life of Neil A. Arms-trong, de James R. Hansen, el proyecto tentó a Clint Eastwood, cowboy del espacio, pero finalmente fue para Chazelle, quien para el protagónico convocó a Ryan Gosling, uno de los mejores actores de su generación, con quien ya había trabajado en La La Land. El guion fue escrito por Josh Singer (guionista de Spotlight. En primera plana y del mamarracho El quinto poder), que se centra mayormente en la década de 1960, y sigue el viaje de Armstrong desde sus inicios como recluta en la NASA hasta su participación en el programa espacial Apolo 11, coronado con el famoso alunizaje.