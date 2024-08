Capitán del Ejército acusa de “negligencia” al ministro de Defensa por no investigar un caso vinculado al espionaje en democracia

El dictamen, que tiene como fondo denuncias públicas de Erosa sobre el represor Eduardo Ferro y el supuesto espionaje en democracia a comienzos de la década del 90, sumó otro capítulo semanas atrás cuando el Ministerio de Defensa rechazó la recomposición de la carrera de Erosa. El militar había reclamado a la cartera que la junta médica que lo evaluó lo hizo “con fines espurios y erróneos”, pero el fallo argumentó que el diagnóstico no puede rectificarse, entre otros puntos porque la junta médica no está integrada actualmente por los mismos miembros que en 1997. “El pase a situación de retiro obligatorio por incapacidad completa fue otorgado conforme a derecho”, señala el documento firmado el 27 de mayo por el ministro Javier García.

“Básicamente, el mismo psicólogo que decretó que estoy loco dice que puedo volar y llevar personas en un avión”, ironizó. “Entonces la resolución del ministro simplemente es no porque no. No tiene argumentos sólidos. Me pregunto: ¿no le interesa el caso, ministro? ¿Es un capricho o no puede reaccionar porque tiene las manos atadas?”. A Erosa le llama la atención que el resultado médico no haya sido rectificado cuando García trabaja diariamente con jerarcas ministeriales que integran Cabildo Abierto y conocen de cerca su situación por pertenecer al Ejército.