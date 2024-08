Cerca del 40% de los niños sufre acoso verbal en las escuelas

Martín era un niño alegre. Sus padres lo definían como tranquilo y obediente. En las evaluaciones de los maestros, solía destacarse por su compañerismo y su buen comportamiento en la clase. Pero su actitud cambió cuando llegó a sexto año. Entonces, no había semana en la que no dijera que le dolía la cabeza, la panza o la garganta. Se ponía a gritar, lloraba y tiraba la mochila por las escaleras para no ir a la escuela. Sus padres no sabían identificar qué ocurría.