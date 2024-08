Chop, chop: carnicería humana

Ya se sabe que hay un público joven (y no tan joven) adicto a las sangrientas emociones que se arrastran desde “Martes 13”, “Halloween” y miles de imitaciones que siempre buscan lo mismo: reunir a un grupo de muchachos de ambos sexos y despacharlos uno por uno de la forma más brutal que se pueda, así sea mutilando sus miembros, despanzurrando sus entrañas, colgándolos de ganchos de carne u otras delicadezas por el estilo. No importa para el caso que el asesino sea un monstruo indestructible que goza liquidando a sus víctimas sin ningún pretexto, o el mismísimo demonio que se mete adentro de la gente y la convierte en instrumento infernal de matanza. Las plateas suelen delirar con este tipo de horror nada sugerente y más bien explícito, como las “Pesadillas” de Freddy Krueger o el demente enmascarado de “Scream”. El asunto no es cuántos son sino que vayan muriendo.

Y ahí ya están todas las fichas sobre la mesa. Nadie se irá de esa cabaña, uno tras otro caerán de la forma más grotesca, con clavos que se incrustan en la piel, cuchillos eléctricos que cortan brazos, sangre que salta a chorros, mortíferas escopetas de dos caños (¿contra el demonio?, ¡bah!) y la motosierra (¡hay! ¡la motosierra!) cuyo ruido pone los pelos de punta. Pero no, no son los pelos de punta: son las manos sudadas y el estómago revuelto, lógico resultado de este baldazo de sangre que no provoca miedo (es todo previsible) sino una rebuscada y calculada sensación de náusea. Los aficionados al género están de parabienes: encuentran lo que van a buscar. Los otros, ya saben que no deben acercarse. Y los que vayan a ver cine se encontrarán con el producto de un uruguayo que aplica uno a uno los clisés más trillados del gore pero ni un ápice de creatividad. Es solo un aventajado alumno empeñado en hacer buena letra. Pero siempre de prestado. No pone nada propio, ni siquiera un toque de humor: ¿porque no quiere o porque no tiene?

“Posesión infernal” (Evil Dead). EEUU, 2013. Dirigida por Fede Álvarez. Escrita por Fede Álvarez, Rodo Sayagués y la colaboración de Diablo Cody. Con Jane Levy, Shiloh Fernández, Lou Taylor Pucci, Jessica Lucas, Elizabeth Blackmore. Duración: 91 minutos.

