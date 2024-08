Cincuenta años de soledad

Embed

Orquestaciones grandilocuentes, grabaciones invertidas, collages sonoros, efectos de psicodelia y cruces con sonoridades hindúes al influjo de George Harrison, originaron canciones únicas como Whithin You Without You (Harrison), Wlth a Little Help From My Friends (Starr), Getting Better, Fixing a Hole, Being for the Benefit of Mr. Kite!, y joyas como Lucy in the Sky With Diamonds, When I’m Sixty Four y la formidable A Day in the Life, uno de los dos o tres instantes en que Lennon y McCartney hablaron de tú a tú con los creadores del universo.

El medio centenario es celebrado con el lanzamiento global de una nueva caja de lujo en vinilo y en CD, con sonido 5.1, tomas extra de cada canción, un libro de 144 páginas con la historia del disco y un nuevo documental titulado It Was 50 Years Ago Today! Se sabe, hay que hacer un poco de caja para continuar fogoneando la leyenda.

2017-05-25T00:00:00

