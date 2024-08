Cómo aprendimos a reírnos del fin del mundo

Cuando Stanley Kubrick filmó Dr. Insólito el asunto no estaba para bromas. Poco tiempo atrás había tenido lugar la crisis de los misiles de Cuba (octubre de 1962) y la guerra nuclear estaba en la mente de todo el mundo. Había gente que construía refugios en el sótano de sus casas, la Guerra Fría no daba tregua y justo cuando estaba fijada la primera exhibición pública del filme, el 22 de noviembre de 1963, tuvo lugar el asesinato en Dallas de John F. Kennedy. Columbia decidió posponer el estreno para fines de enero de 1964 porque había que apurarse antes de que se conociera otro filme también distribuido por Columbia, “Límite de seguridad” (Fail Safe, de Sidney Lumet), que trataba la misma situación, y que recién fue lanzado en setiembre de 1964.

Mientras, en la Oficina de Guerra del Pentágono, el presidente Muffley (Peter Sellers otra vez) habla con el premier soviético intentando explicarle que el ataque no es oficial, pero hay un general de alto rango, Buck Turgidson (George C. Scott) que cree que es la oportunidad de dar el primer golpe y liquidar a todos esos “asquerosos comunistas”. Cuando se sabe de la existencia de la “bomba del juicio final”, llaman al Dr. Strangelove (por tercera vez Peter Sellers), un antiguo científico alemán, para que les explique el verdadero potencial del arma. El hombre, en silla de ruedas y con un brazo inútil, también cree que atacar primero es lo mejor, pero su brazo no le obedece y se empecina en hacer el saludo nazi como si fuera un reflejo involuntario. Kubrick creyó que le daría más énfasis a su sátira si le agregaba al título un complemento largo y contundente: “Cómo aprendí a no preocuparme y amar la bomba”. Como “Strangelove” es intraducible (“Amorextraño” no es un nombre aceptable, menos que el alemán “Merkwuerdigliebe”) en castellano se inventó el “Dr. Insólito”, que no quiere decir nada.