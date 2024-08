Cómo matar al rey

Elvis es uno de los espectáculos cinematográficos más ostentosos que el 2022 ofrecerá. A un mes de su estreno, la película, una biografía dramática del rey del rock and roll, sobrevive en las salas.

Como exploración de uno de los grandes mitos de la música estadounidense, Elvis es, también, un despropósito sin igual, una odisea rocambolesca en donde la vida del intérprete de Can’t Help Falling in Love y Suspicious Minds es embutida con espíritu circense, en que cada acto intenta robarse la atención, y devoción, máxima del público. La apuesta es de impacto constante, sin mucha coherencia entre un elemento y otro, más allá de intentar que el asombro prime por sobre todas las emociones. Apenas si hay lugar para respirar o sentir algo en este ascenso y caída que la película propone como resumen, acelerado, de la vida del músico nacido en Misisipi en 1935.

Para el documental Elvis Presley: The Searcher, que HBO emitió en dos partes en 2018, el fallecido músico Tom Petty dice al referirse a uno de sus ídolos máximos: “No debemos cometer el error de desechar a un gran artista por todo el alboroto que vino después”. Se refiere, en particular, a Elvis como un símbolo de novedad, alguien que establecería la manera en la que cientos de músicos perfilarían su carrera luego de él. Convirtió al rock and roll en un género popular y representó, como nadie, y a través de su belleza y sus excesos, a la cultura americana del siglo XX.