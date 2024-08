Con diferencias internas y cambios de estrategia, la ANEP enfrenta en todo el sistema paros y huelgas que “no sabe cómo terminarán”

Esta última respuesta preocupó tanto a los sindicatos como a otros integrantes del Consejo, inquietó el ambiente y obligó a pasar a un cuarto intermedio para el jueves 13. “Se estaban planteando temas que no los habíamos conversado para nada y que pedimos al presidente que fuera preciso en que eran sus ideas y no las del Codicen”, afirmó a Búsqueda Néstor Pereira, consejero del organismo.

El convenio hasta 2016 y 2017 no fue el único asunto que generó confusión en los miembros del Codicen. Mientras las partes discutían las inequidades salariales, Netto propuso aumentar la compensación salarial mensual que reciben los maestros y docentes titulados. Acto seguido la consejera Laura Motta leyó el acta y dijo que la compensación por titulación de maestros y docentes no correspondía discutirla en ese momento, pues no estaba en la agenda y no había sido analizada antes por el organismo.

Gallinero.

Las discrepancias obligaron al Codicen a discutir el tema al día siguiente. Según fuentes de la ANEP, algunos consejeros estaban molestos por no participar en una reunión con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (previa al encuentro con la CSEU), en la cual solo estuvieron Netto y Héctor Bouzón, titular de la Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto. “Así no juegan más”, afirmó una de las fuentes, quien mencionó la preocupación de los consejeros por la “obediencia política desmedida” de Netto con el Poder Ejecutivo.

En ese debate interno que tuvo el Consejo “se hicieron ajustes porque había que ordenar el gallinero”, principalmente elaborar una propuesta propia que no incluyera el objetivo del Ministerio de Economía de lograr un convenio salarial hasta 2016/2017.

De esa manera, el jueves 13 presentaron a la CSEU un acuerdo por todo el quinquenio con el planteo de llegar a un salario base en el 2020 de $ 25.000. Además incluyeron incrementar la compensación por titulación del 7,5% al 15% y otorgar otros incrementos a aquellos directores e inspectores con dedicación total y exclusiva, sin que puedan desempeñarse en la actividad privada.

Pese al cambio de dirección, alejado de la cercanía inicial con el Ministerio de Economía, el sábado 15 la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) resolvió “rechazar la propuesta salarial presentada por el Codicen, por considerarla insuficiente al estar lejos de los reclamos de los trabajadores organizados de la educación”.

El sindicato decidió profundizar sus medidas de movilización y fijar dos paros nacionales de 24 horas para el lunes 17 y hoy jueves 20, y un tercer paro de 24 horas repartido entre el martes 18 y ayer miércoles 19 en sus filiales al norte y sur de Río Negro.

Se sumaron a algunas de esas medidas la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) y la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM).

Además, la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) de Montevideo paró el lunes 17 por la agresión a una maestra, la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria (ATES) está en paro y la Unión de Funcionarios del Codicen (UFC) paró el lunes 17 y martes 18. Estos dos últimos gremios incluso ocuparon la sede del Codicen durante buena parte del lunes y debieron ser desalojados por la Policía.

Incertidumbre.

En medio de los reclamos, el martes 18 se instaló la negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Allí el Ministerio de Economía, junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, reafirmó a la CSEU que el gobierno no va a pagar un salario equivalente a $ 30.000 para los docentes grado 1 y que su intención es hacer una previsión presupuestal incremental solo para 2016 y 2017.

Además aclaró que todos los aumentos de salario real deberán ser establecidos contra metas de gestión, lo que generó no solo la reacción de los dirigentes sindicales sino del propio Netto, presente en representación de la ANEP, quien cuestionó el hecho de que se pretenda relacionar a logros ciertos incrementos salariales.

“El panorama es bastante complejo. Está claro que el Presupuesto es el eje articulador de cinco años, y si el gobierno está pensando solamente para dos años va a tener un marco de incertidumbre muy grande”, afirmó a Búsqueda José Olivera, secretario general de la Fenapes e integrante de la CSEU.

Mañana viernes 21 a las 9:00 se desarrollará una nueva instancia de la negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo. Allí el Poder Ejecutivo se comprometió a presentar por escrito sus propuestas, que incluyen una posible mejora salarial para 2016 y 2017 y soluciones para atender las inequidades salariales, entre ellas intentar eliminar la brecha entre maestros y profesores.

Mientras, los sindicatos han mantenido sus medidas y no descartan profundizarlas. “Si la respuesta del Ejecutivo es negativa a nuestros intereses, el escenario va a continuar. Sabemos cuál es el principio de los paros pero no sabemos cuál va a ser el final, cómo terminarán”, aseguró Olivera.

Hasta el momento, a nivel nacional, Secundaria lleva perdidos siete días de clase. En los liceos de la capital, mientras tanto, serán doce los días perdidos si se toma en cuenta que tampoco habrá clases mañana viernes 21 debido a la huelga de ADES Montevideo. Aunque en los liceos ocupados por el gremio los profesores ofrecen contracursos de forma alternativa a la jornada de clase, lo que allí se enseña a los estudiantes no es lo mismo que se establece en el programa regular.

ADES convocó a una Asamblea General para mañana, viernes 21, en la que analizará lo sucedido en la negociación colectiva “a los efectos de evaluar la marcha del conflicto”, según anunció el gremio en un comunicado. Fenapes se reunirá en asamblea el domingo 23 para definir cómo continuarán sus reclamos.

Desde el gobierno, por su parte, señalaron a Búsqueda que esperaban este tipo de conflictividad y que incluso aguardan que las acciones se repitan luego del Presupuesto, cuando intenten establecer algunas de las reformas educativa planteadas por Tabaré Vázquez. “Si en este período no tenemos huelgas en la educación, quiere decir que no hicimos absolutamente nada”, reflexionó un jerarca ministerial.

Información Nacional

2015-08-20T00:00:00

2015-08-20T00:00:00