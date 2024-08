Con el volumen en doce

El verano de 1982 me agarró en Denver (EE.UU.). Con mi cuadro de fútbol, el América de México, fuimos a jugar un torneo y estuvimos en la ciudad durante dos semanas. Como decía el chico que me recibió entonces, ya siendo adulto, fue “un verano que cambió nuestras vidas”. Y así fue de verdad: primer viaje sin mis padres, primera visita a un país donde se hablaba otra lengua, primera vez en estar únicamente acompañado por mis iguales. Además de jugar ese torneo (cuya final perdimos 2 a 1 contra un cuadro de Texas), con mis amigos del equipo aprovechamos para visitar los centros comerciales de la ciudad. En esos centros comerciales (que apenas comenzaban a eclosionar en México), había de todo. Ahí fue donde, en una tienda especializada en remeras de bandas, compré mis dos primeras camisetas rockeras: una gris de los Doors con la cara de Morrison y una negra con la portada del disco debut de Boston.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

También fuimos de cabeza a la disquería que estaba al lado. Ahí, entre álbumes de Kansas, Genesis y Pat Benatar, sonaba una canción que no conocía. Le pregunté al encargado, quien ponía lo que sonaba en la tienda, qué era lo que estaba sonando a todo volumen. “Van Halen”, me dijo con un acento que no entendí. Cuando me repitió y al ver que no entendía del todo (mi inglés era rústico, por decir lo menos), me pasó la funda del vinilo. El disco se titulaba Diver Down y la portada era solo una franja blanca atravesando un fondo rojo.

Lo que sonaba en los parlantes de la tienda era algo distinto y no parecía relacionarse con los colores chatos de la portada. La guitarra sonaba poderosa al frente, la batería era sólida, el cantante era solvente, con aires de crooner. Aquello era Van Halen haciendo (Oh) Pretty Woman, de Roy Orbison y Bill Dees, a toda pastilla. En la contra del vinilo leí que también versionaban a los Kinks y pensé: “Esto mal no puede estar”. Y así fue como Van Halen se unió a Journey (en casette), Devo y Rush, los discos que compré en ese viaje. Ese mismo año salía Thriller de Michael Jackson y Eddie escribía para el tema Beat It uno de los solos mas icónicos del rock. Después vendría su popular disco 1984, el maravilloso riff de sintetizador de Jump y lo demás sería historia conocida. Van Halen, la banda, cruzaría el hard rock con el pop y el mundo se terminaría de prender fuego con el estilo de Van Halen, su guitarrista.

Nacido en 1955 en Países Bajos como Edward Lodewijk, Eddie Van Halen se trasladó con su familia a EE.UU. en 1962, fijando su residencia en California. Tanto Eddie como su hermano Alex, quien a la postre sería el baterista de Van Halen, asistieron a clases de piano con Stasys Kalvaitis, un prestigioso pianista y director de coros de origen lituano. A pesar de que sus padres querían que se dedicaran a la música clásica, los dos hermanos estaban más interesados por la creciente escena del rock. Originalmente Eddie se interesó por la batería y su hermano Alex por la guitarra, aunque luego invirtieron sus roles.