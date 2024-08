Con la seguridad en el centro de la campaña, Larrañaga se planta solo y avisa a su partido: “¡Si no quieren apoyar, que no apoyen!”

Y en medio de tanto tiro cruzado sobre la seguridad: Jorge Larrañaga. El senador blanco lanzó en la noche del martes 24 su campaña Vivir sin Miedo para apoyar el plebiscito que pretende reformar la Constitución para incluir cambios en la seguridad pública. En un evento en el Ateneo, y luego de que se escuchara a distintos dirigentes refrescar los datos de criminalidad y alabar la propuesta de reforma, Larrañaga subió al estrado y empezó con un tono calmo y reflexivo. Pero a los pocos minutos su discurso fue tomando temperatura hasta mostrar su cara más combativa. Casi a los gritos, el líder de Alianza Nacional dijo que muchos le preguntaban qué harían los otros sectores de su partido respecto a la iniciativa, si la iban a acompañar o no. Y que él “chapurreaba” respuestas hasta que se hartó y lanzó una especie de catarsis: “¡Y a mí qué me importa! ¡La reforma va a salir igual, la gente la va a pedir, la gente va a votar! ¡Qué me importa si no quieren ensobrar! ¡Que no ensobren! ¡Si no quieren apoyar, que no apoyen! ¡No me importa más nada lo que puedan hacer o decir los dirigentes, me importa lo que diga la gente!”, exclamó ante un auditorio que lo aplaudía de pie. Larrañaga y su perfil más aguerrido, algo que siempre le resulta. En Alianza Nacional reconocen que el resto de la dirigencia blanca “no ha acompañado” esta propuesta, que incluye allanamientos nocturnos y apoyar a la Policía con una guardia de efectivos militares. Pero aseguran que eso los tiene sin cuidado. “El apoyo ciudadano es contundente y ha quebrado fronteras sectoriales y partidarias y sobre todo ha vencido a los verticalazos de los dirigentes. Por esa misma demanda de cambio que existe, el ensobrado pasa a segundo plano, la propia gente se procura la papeleta”, dijo a Búsqueda una fuente del sector de Larrañaga.