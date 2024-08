Con muñecos así, no todo está perdido

A treinta años de su estreno en 1982, E.T, el extraterrestre sigue siendo una película de una eficacia demoledora. Todo funciona a la perfección. Steven Spielberg (Cincinnati, Ohio, 1946) ya tenía una suficiente y sólida filmografía en sus espaldas con la inquietante “Reto a muerte” (Duel, 1971), la ganchera “Tiburón” (Jaws, 1975) y las divertidísimas “Encuentros cercanos del tercer tipo” (1977) y “Los cazadores del arca perdida” (1981). Pero aquí dio un paso más: consiguió darle a una sencilla historia de amistad y regreso a casa (el guión es de Melissa Mathison) el tono de una fábula imperecedera donde los personajes resultan arquetípicos y las situaciones fantásticas, pero gracias a su particular nomenclatura, todo se vuelve creíble.

No hay forma de no sentirse identificado con el personaje de Henry Thomas; no hay forma de no querer al cabezón extraterrestre. El humor está intercalado con suma eficacia (en Halloween todos somos extraterrestres; en los cuartos infantiles también) y los oscuros y sin rostro representantes de la ciencia que persiguen al muñeco con el hombre del llavero a la cabeza, son los malos de turno, los verdaderos alienígenas.