Con “nostalgia” pero también “alivio” de volver al llano, Bordaberry recomienda a su partido seguir “hasta el último día” en la coalición

Aseguró que está ilusionado con el gobierno que encabezará Luis Lacalle Pou y destacó el gabinete que conformó en acuerdo con los otros partidos. Bordaberry quiere que los colorados estén hasta el final de la administración de Lacalle y que esa será una carta de presentación para la próxima elección.

Sobre el fútbol, destacó el trabajo de largo plazo en el que están pensando, anunció una Fundación del Torque y una inversión en una academia de primer nivel para el país.

—¿Cómo es la vida para alguien que estuvo tantos años en política? ¿Sigue de cerca lo que pasa o se desconectó?

—Sigo la política, pero ahora con mi nuevo trabajo empiezo a leer los diarios por la página deportiva (risas). Pero de ahí paso a la página de política… La veo de afuera, a veces con cierta nostalgia… y a veces con cierto alivio.

—¿Cuántas ganas tenía de seguir en la política?

—Tomé la decisión hace tres años y la comuniqué. La pensé largo rato, o sea que estaba decidido. En junio del año pasado, después de las internas, vi que mi partido quizás podía tener más chances si yo le abría una lista. No con la intención de quedarme en el Senado, sino de apoyar. Había pensado hacer una cosa como hacía Jorge Batlle lleno de jóvenes, no con dirigentes ya conocidos. Si vos mirás el Partido Nacional y el Frente Amplio, con respecto al Partido Colorado, en los últimos años esos partidos siempre han tenido muchas listas de apoyo. Pensé que si le agregábamos un sector más le hubiera dado más posibilidades de competir. En ese instante no estaba pensando cambiar la decisión. Después entendieron que no era conveniente, y arriba, no pasa nada. Después de esa dije “sí, se acabó”.

—Después hubo un intento para que sea candidato a intendente de Montevideo…

—Algunos me consultaron informalmente, pero dije que no.

—¿Con qué expectativas ve al nuevo gobierno?

—El gobierno me genera una gran ilusión, me parece que puede hacer grandes cosas. Hay un gran equipo. Mirándolos, y lo digo con todo respecto, hemos mejorado mucho a partir de esta alternancia. Miro a Pablo da Silveira, que es una persona preparada para el tema educativo, con experiencia, y me parece que puede hacer mejor ministerio que María Julia Muñoz. Miro a Ernesto Talvi, economista, preparado —Uruguay tiene que apostar a la inserción comercial internacional—, y creo que puede hacer un mejor ministerio que Nin Novoa. Miro al equipo económico. Azucena Arbeleche, Alfie, Labat, un equipo muy sólido, y creo que es mejor que el de Astori, que estaba agotado. Creo que García es más que Bayardi en el tema de Defensa. Y miro a Lacalle Pou, que hace dos o tres años que no para de acertar en el tema político. Con el momento justo de la madurez, con la experiencia y la fuerza de ser una persona joven con ganas de cambiar las cosas. Y lo veo con rumbo. Tiene claro el rumbo. Presentó una ley de urgencia y dijo “este es mi camino”. Y con transparencia. “Acá no hay nada oculto, esta es la ley, discútanla, agréguenle, sáquenle, yo voy para allá”. Está muy bueno.

—Dijo hace poco en una entrevista que debía existir una coordinación de la coalición multicolor. ¿Para qué?

—Lo que no hay que confundir es el gobierno en sí, a cargo del presidente de la República, y las decisiones político electorales. Debería haber una mesa política. Esta es una coalición que llegó para quedarse. Cualquiera de los integrantes de esta coalición que pretenda ser presidente dentro de cinco años necesariamente va a tener que exhibir el éxito de la coalición.

—¿Discrepa con los que dicen que llegando al final del próximo gobierno se van a separar?

—Porque no se imaginan el escenario. Vos llegás a ese momento y decís “yo quiero ganar y me peleé con los demás partidos de la coalición”. Entonces la pregunta es ¿cómo vas a gobernar? Uno de los grandes éxitos de Lacalle Pou fue cuando pudo presentarle a la ciudadanía una coalición con la cual podría gobernar. Si hubiera sido solo el Partido Nacional, le hubieran dicho “¿cómo vas a hacer para gobernar en un Parlamento en absoluta minoría?”. Él dio la seguridad de que iba a poder gobernar. Ponele que le toque al Partido Colorado o a Cabildo Abierto y va a necesitar tener en ese momento el discurso de decir “esta coalición va a volver a funcionar”. Ahora, si la dejan por la mitad, no solamente no permitirían una buena acción del gobierno, sino que se hipotecarían ellos mismos sus propias chances de ganar. Y además, lo más importante: tiene que funcionar por el país. Espero que mi partido se comprometa hasta el último día con este gobierno. Es lo mejor para el futuro político electoral de todos. ¿Con quién va a gobernar si no? ¿Con el Frente Amplio? Se lo comen en dos panes… (Risas) Y por eso necesita una mesa de coordinación política para hablar de estos temas, distinta al gobierno.

—¿Cuándo arrancó esto de estar en uno de los clubes más importantes del mundo?

—Me llegó el ofrecimiento. Lo mismo que en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). En mi vida no hice nada para ser presidente de una comisión normalizadora, pero algunos dijeron “bo, tenemos un lío...” y lo agarré. Creo que a partir del trabajo que hice en la AUF la gente del City me hizo el ofrecimiento.

—¿Cuál es su trabajo en el City Football Group?

—Soy asesor consultor para Uruguay y otros países. Obviamente, tengo centrado la mayor parte de mi trabajo en lo que sucede acá, pero en Uruguay hay un director de negocios y un director deportivo que dependen directamente de Manchester.

—¿Y qué hace un asesor consultor?

—Ahora el City va a hacer una inversión muy grande en Uruguay. Va a construir una academia de fútbol de primer nivel y eso significa evaluar zonas donde hacerla, el costo, el presupuesto, los beneficios que hay de hacerla en Uruguay o no. El City Football Group tiene su sede en Manchester, es el campeón de la Premier League, tiene un equipo en España, el Girona, donde juega Christian Stuani, está asociado con el Nueva York City en Estados Unidos, el Melbourne City en Australia, el Yokohama Marinos en Japón, el Mumbai City en la India y Sichuan Jiuniu en China. En América del Sur y Centro América el único que tiene es en Montevideo. Es un honor para Uruguay. Que haga una inversión importante en formación, captación y que construya una academia está muy bueno. Además de eso, se va a lanzar en marzo una fundación. La pata social es muy importante para el club.

—¿Por qué Uruguay y un club como Torque?

—Cuando estuvo Diego Gigliani en Montevideo, que es el responsable de los clubes emergentes del City, lo señaló muy claramente. En primer lugar, Uruguay da una estabilidad jurídica y de respeto por las instituciones que te da tranquilidad. En segundo lugar, porque este es un país increíble en la relación talento de primer nivel mundial-población. No hay en el mundo algo igual. ¡Somos tres millones de personas y tenemos a Edinson Cavani, Luis Suárez, Diego Godín, Josema Giménez, Federico Valverde, Rodrigo Bentancurt! Es el lugar ideal para hacerlo. Y tiene una gran tradición futbolística también.

—Desde el punto de vista deportivo el objetivo es formar jugadores entonces…

—Todos los clubes del fútbol uruguayo dependen de las transferencias al exterior. Hasta Peñarol y Nacional dependen de eso…

—Pero hablamos del millonario City, que si quiere mañana hace un megaequipo para competir con Nacional y Peñarol. ¿Es esa la idea?

—No, no, no… El presupuesto de nuestro equipo es muy inferior al de Nacional y Peñarol.

—Pero el presupuesto del City Football Group no tiene nada que ver con el de los grandes del fútbol uruguayo…

—Estamos de acuerdo, pero acá en Uruguay es un club para formar talento y de una forma muy especial. Todos los jugadores del Montevideo City Torque tienen clases de inglés entre semana. Fueron a Mánchester y no hicieron turismo. Reunión con nutricionistas, con psicólogos, actividades sociales. Fue todo pensando en aportar para mejorar a los jugadores en su formación. Obviamente, todos queremos ganar el domingo, pero no es solo ganar. Eso va mucho de la mano de los valores que se inculcan acá: respeto, familia, juventud, alegría y además de eso beautiful footbal. Se juega a la manera de Pep Guardiola.

—¿El mismo sistema de juego para todos?

—Andá a verlos. Está entre los objetivos y la forma de trabajar. Es más, el City llegó a Uruguay en 2017. Ascendió. No estaba en el plan ascender tan rápido. Se jugó en primera división con el equipo más joven. Se llegó a la final del Intermedio y después se descendió. Y se mantuvo al técnico y al plantel…

—Está contando algo ilógico para el fútbol uruguayo, que es el súmmum de la desorganización.

—Tiene una ventaja. Esto es un proyecto a largo plazo donde se puede trabajar con más tranquilidad.

—Pero ese sistema muy organizado que tienen contrasta con la realidad del fútbol uruguayo.

—Me acuerdo cuando estábamos en el gobierno, hablábamos con el presidente Jorge Batlle diciendo “tenemos que crear el Ministerio de la Coordinación en Uruguay”. Vos andás por campaña y te encontrás que la UTE cierra una oficina y en frente el Banco República compra o alquila una oficina. ¿Por qué no se metieron en el local de la UTE? Presenté un proyecto de ley en eso que era crear el registro de bienes del Estado. Ocupados, no ocupados, arrendados, no arrendados. Para empezar, ¿por qué no está la UTE, OSE, Antel y el Banco República todos en un mismo lado? Yo Banco República me gustaría tener a todos los clientes de la UTE, OSE y Antel en la misma oficina. Le podría vender más cosas. No hay una coordinación, y el fútbol es lo que pasa en el Uruguay. El único que ha logrado vencer eso es el Maestro Tabárez. Se encerró en el Complejo Celeste, planificó todo. Vas ahí y todo funciona. Y es él que hace funcionar todo. ¡A Tabárez habría que llevarlo de presidente de la AUF, que haga lo mismo! Tabárez ya tiene planificado todo el año. Yo era de los que decía “Tabárez me hace los cambios tardes” y llegué al Complejo Celeste y dije “¡No te vayas nunca!”. No nos damos cuenta del valor que tiene eso.

—¿Qué le exigieron en Manchester para aplicar en Uruguay?

—El Manchester ya lleva dos años y medio acá. Me subí a algo que ya estaba funcionando, y muy bien. Lo que se viene creo que es todo bueno. Una inversión en una academia de primer nivel. Una mayor identificación con el City a partir de que se llama Montevideo City Torque. Una mayor identificación con la ciudad y una fundación. Me contrataron para ayudar en eso.

—La globalización del fútbol, ¿esa es la idea?

—Ya está la globalización del fútbol. ¿Cuántos son hinchas del Real Madrid porque está jugando Valverde? ¿Cuántos somos hinchas del Barcelona porque está Suárez? ¿Cuándo hubiéramos escuchado hablar del PSG si no hubiera estado Cavani? La globalización del fútbol nos va a llegar sí o sí, lo que sucede es que en definitiva lo que hoy banca el fútbol es la cantidad de abonados de televisión que tenés. Cuanto más abonados, podés tener más hinchas. Y cuantas más camisetas y más ticket vendés en los estadios, más importante sos en esa globalización. ¿Cuál es nuestra desventaja? Somos 3 millones de personas.

—Creo que era el contador José Pedro Damiani que decía que el fútbol uruguayo es inviable.

—Es un milagro que depende mucho del baby fútbol. Ningún niño uruguayo que tenga posibilidad de ser un buen jugador de fútbol deja de ser evaluado. Primero por sus padres. En segundo lugar: nos someten a una presión competitiva única en el mundo. Los manuales dicen que los chicos jueguen, que lo hagan niños y niñas juntos para divertirse. Acá es partido, alargue y penales. Y si lo erraste le gritan el gol en la cara. Llegan los más fuertes física y mentalmente, que logran superar esas presiones. Y por otro lado, tenemos una cultura futbolística de ganar porque ganamos en el 24, en el 28, el 30 y el 50. Entonces, además, estamos todos convencidos de que podemos ser campeones del mundo.

—Cosa muy difícil…

—No sé. Si de repente en ese partido con Francia que Cavani no jugó por estar lesionado hubiera jugado, nos metíamos atrás, les hacíamos un gol y nos defendíamos, seguíamos para adelante. Y de repente estábamos en la final. Y ahí contra Croacia…, ¿no le ganábamos a Croacia? ¿Podríamos o no podíamos? Lo lindo que tiene el fútbol hoy es eso. Y nosotros nos agarramos a eso. Nos metemos, sabemos que mordemos todo el partido, le hacemos un gol y de repente la sacamos. Esa mentalidad, todo ese cóctel de la gran historia futbolística y el convencimiento de que podemos ganar, con el que evaluamos a todos los niños, con el proceso de selección durísimo que hacemos, te da esos jugadores únicos.

—¿Cree que esto del City va a ayudar a los demás clubes a mejorar sus infraestructuras?

—Hace un tiempo que las canchas se han ido mejorando. La de River Plate, Wanderers, la de Defensor Sporting son canchas muy prolijas. Ni que hablar del Campeón del Siglo y el Parque Central.

—¿Y la del Centenario?

—El Centenario es muy difícil. Es un estadio que ya tiene 90 años y necesita ser revitalizado. El problema que tiene hoy en día es que Peñarol y Nacional ya no juegan todos los fines de semana y eso es una merma en los ingresos enorme. Ahí habría que hacer algo. A mí no me dio el tiempo porque estuve pocos meses en la AUF. Creo que la AUF debería trasladar sus oficinas al Centenario. Sería un lugar mucho más lindo para trabajar, le daría más vida al Estadio, y es su lugar natural para que esté, con buen estacionamiento y buena llegada. Cuando era ministro de Turismo hicimos un convenio con el Museo del Fútbol, en el año 2002, 2003. A todos los turistas que llegaban en los cruceros le hacíamos una encuesta, y el primer lugar que querían conocer era el Estadio Centenario. Es como si vas a Madrid y querés ir al Bernabeu o a Mánchester y querés ver el Etihad del City. La visita al Centenario estaba muy mal evaluada. Hicimos un convenio y el Ministerio puso los fondos para hacer el Museo del Fútbol nuevo. Se hizo y se puso el ascensor. Cuando estuve en la final de la Libertadores en Madrid me tocó cenar con el presidente del Real Madrid. Me mostró en el celular las reformas del estadio: 550 millones de euros. Va a ser todo como un shopping center alrededor del estadio. ¡Imaginate si el Centenario no debíera ser algo tipo un shopping center! Locales de comida, bien separados de los ingresos de día de partido. La idea es poder volar la cabeza. Imaginate lo que sería esa zona de Montevideo. Ahí ponés la AUF y con todo eso revitalizas todo.

