Tras la "puñalada" que acusó Pedro Bordaberry, el sector Vamos Uruguay endurece su postura con el gobierno

"La situación que se da hoy nos obliga a una mirada distinta, en la oposición y en el oficialismo. Una mirada de mayor grandeza y, sobre todo, visión de estadista. Pensar que el Uruguay tiene que seguir funcionando, que los presupuestos se tienen que aprobar y que hay que buscar consensos". Esto lo dijo el senador Pedro Bordaberry , del Partido Colorado , en el plenario de la Cámara. Era la votación de la Ley de Presupuesto . Era el 25 de noviembre de 2025.

"Se nos pidió un voto y entendían que un respaldo parlamentario era fundamental. Actuamos en consecuencia. La oposición votó en el presupuesto votando en el país, algo que el Frente Amplio nunca hizo, ni en la crisis de 2002 ni en la pandemia". Esto también lo dijo Bordaberry, en la Comisión Permanente. Frente a él estaban los ministros de Economía, Gabriel Oddone, y de Salud, Cristina Lustemberg. Hacía poco se habían anunciado los cambios en los topes de devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) . El senador colorado manifestó su dolor por una medida que, subrayó, se venía preparando hacía meses y en silencio. Lo tomó como una traición y así lo expresó. "Es como una puñalada reiterada a la confianza que mostramos desde este Parlamento, cuando nos pusimos al hombro la ley del Casmu, la ley de la Caja de Profesionales y la votación en general de la Ley de Presupuesto". Era el 7 de enero de 2026.

Entre una intervención y otra pasaron mucho más que 43 días. En el Partido Colorado sienten que hay un antes y un después luego de la actuación del gobierno respecto al Fonasa y otros ajustes tributarios. Esos cambios apuntan sobre todo a la actitud de Bordaberry y el sector que lidera, Vamos Uruguay. Desde el inicio de la actual administración, incluso desde antes, ellos eran vistos por el gobernante Frente Amplio como el sector más contemporizador y dialoguista dentro del coloradismo , en contraposición con el más intransigente Unir para Crecer, dirigido por el senador Andrés Ojeda. Ahora todos, propios y ajenos, tienen la percepción de que eso cambió.

En las últimas semanas dos diputados de ese sector, Walter Cervini y Carlos Rydström, realizaron fuertes cuestionamientos públicos, en la prensa y en redes sociales, a dos proyectos del gobierno: la construcción de la represa en Casupá y la compra de la estancia María Dolores, respectivamente. Bordaberry señaló que eso "no es nuevo", sino que son "objeciones que ya vienen del año pasado".

Desde Vamos Uruguay distintos dirigentes confirmaron a Búsqueda esa suerte de "endurecimiento", aunque precisaron que se ha dado de forma "natural" y no responde a ninguna "bajada de línea".

Bordaberry relativizó esas percepciones. "Nosotros lo dijimos desde el primer día: en lo que estamos de acuerdo (con el gobierno) apoyamos; en lo que no, criticamos", dijo a Búsqueda el líder de Vamos Uruguay. "Obviamente, llama más la atención cuando sos oposición y apoyás", admitió.

Tabaré Viera, el otro senador de Vamos Uruguay, prefiere hablar de "cambio de actitud" y no de endurecimiento. "Estamos dolidos y han cambiado las expectativas de consensos con el gobierno". En sintonía con Bordabery, recordó que el año pasado el sector "trabajó duro y fuerte" para el salvataje de la Caja de Profesionales, darle más apoyo al presupuesto y mejorar la redacción de la ley del Casmu. "Ahora pasó un año, y no se cumplieron compromisos (del gobierno) como los relevos en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. No vemos voluntad de su parte".

La semana pasada Viera anunció a Búsqueda que, cuando en marzo se reanude la actividad legislativa, van a solicitar que se convoque a la Asamblea General para votar la renovación de los organismos de contralor, porque “no hay proactividad del oficialismo para negociar” esos nombramientos. Además, descartó que Vamos Uruguay vaya a negociar "solo" con el Frente Amplio el cargo del fiscal de Corte, vacante desde 2021. Así, cerró la puerta a la aspiración del oficialismo de conseguir en ese sector los dos votos que necesita para lograr la designación en la Cámara Alta. "Somos parte de un partido y de la Coalición Republicana", dijo Borbaberry, en la misma línea.

Enero fue "complejo", dijo el diputado Walter Verri. "Hemos tenido la mejor disposición, pero lamentablemente las cosas han cambiado. El gobierno ha tomado otro rumbo, haciendo un ajuste fiscal cuando dijo que lo que estaba en el presupuesto alcanzaba". Tampoco habla de endurecimiento; sí de "desencanto". Parecido tono es el de Adrián Juri: "No hubo ningún lineamiento, pero naturalmente vemos que el oficialismo arrancó 2026 con un montón de cosas que no pensábamos".

En la otra ala partidaria, cuyos vínculos con Vamos Uruguay no siempre son armónicos, no quisieron hacer declaraciones al respecto. "Hemos retomado un muy buen vínculo en el quehacer cotidiano. Y yo soy de la idea de actuar siempre en función de partido", dijo a Búsqueda el senador Robert Silva, suplente de Bordaberry en la Comisión Permanente.

Pero, más allá de las formas, todos en Unir para Crecer han reparado, con alegría en algunos casos y con sorna en otros, en ese "giro de 180 grados", como señaló un dirigente. En varios grupos de Whatsapp de la interna han llegado a compartir: "Bienvenido a la oposición, Bordaberry".