Constelaciones familiares

Si bien este octavo episodio de la saga iniciada por George Lucas incluye tenues e ingeniosas pinceladas de nostalgia, tiene también la decencia de no exprimir ese sentimiento de forma parasitaria. Cada enlace con el pasado se integra de un modo orgánico, es parte del tejido sustancial del filme. Pasado y presente forman parte de un mismo cielo, como los dos soles que aparecen en el horizonte de Tatooine, en la icónica escena de Episodio IV: Una nueva esperanza.

Todavía hay más a favor. El filme no descuida el aspecto emotivo, con tramos particularmente hermosos, plasmados con cálida sencillez. Más de uno involucra a los miembros de la familia Skywalker, especialmente a Leia, antes princesa, ahora general, momentos que, contemplados hoy, tras el fallecimiento de Carrie Fisher, adquieren otra dimensión. La película, de hecho, está dedicada a su memoria.

No hay emoción posible sin actores entregados a sus papeles. Rey es una heroína fabulosa, tiene menos tiempo en pantalla, pero el carisma, la delicadeza y la intensidad de Ridley permiten que cada momento cuente. Kylo Ren gana fuerza como el gran villano de esta historia, y Driver ya no necesita la máscara, su voz no puede ser más adecuada para este papel. Hay otros grandes actores dando vueltas por ahí, como Laura Dern y Benicio del Toro. El regreso de Hamill como Luke, antes padawan, luego jedi, ahora maestro jedi en el exilio, independientemente de que es motivo de emoción para fans, es un triunfo actoral: Luke ha cambiado, pero sigue siendo Luke, y es algo que lo transmite desde la mirada. De él también son algunas de las mejores líneas de diálogo. De él proviene una poética explicación de lo que es la Fuerza. Y protagoniza algunos segmentos sutilmente cómicos. Porque aquí hay otro valor agregado: Los últimos jedi tiene su solemnidad, su grandilocuencia, pero es, además, muy divertida.

Star Wars: Los últimos jedi (Star Wars: The Last Jedi). EE.UU., 2017. Dirección y guion: Rian Johnson. Con Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern y Benicio Del Toro. Duración: 150 minutos.

Juan Andrés Ferreira

Vida Cultural

2017-12-14T00:00:00

